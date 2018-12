Bebeluș de 3 luni, subnutrit, în stare gravă la spitalul din Botoșani: Mama l-a hrănit de la naștere cu griș cu lapte

Directorul medical al Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani, Mihai Murariu, a declarat, miercuri, că bebelușul, care s-a născut cu o greutate de 3,6 kilograme, avea, după trei luni de viață, cu 300 de grame mai puțin: "A fost dus la Secția Pediatrie a Spitalului Județean. Se pare că minorul s-a născut cu o greutate de 3,6 kilograme și după trei luni avea mai puțin decât cu cât s-a născut. A fost ambulanța, l-a adus la spitalul de copii, i-a asigurat monitorizarea pe timpul transportului", a spus Murariu.Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani s-a autosesizat în acest caz. Primele informații sunt că bebelușul locuia cu mama, o tânără de 18 ani, și cu bunica, copilul neavând tată."Am dispus o anchetă. Din primele cercetări a rezultat faptul că acest copil, care are o mamă de 18 ani, a ajuns la spital în condiții grave de sănătate din cauza alimentației pe care au asigurat-o mama și bunica, în special, pentru că mama cu copilul locuiesc la bunica maternă, în sensul că i-a dat la un copil de trei luni lapte cu griș. Copilul se pare că a făcut o indigestie", spune Alexandru Valentin Colbu, director adjunct DGASPC Botoșani.Potrivit acestuia, mama copilului va fi consiliată la Centrul Micul Prinț, care este un centru maternal, urmând să participe la ședințe unde să fie învățată cum se comporte cu bebelușul și cum să îl hrănească."Dacă se va impune, o perioadă determinată de timp, o să-i aducem în Centrul Maternal. Dacă într-adevăr este vorba de o neglijare, sesizăm clar și Poliția, dacă e cazul, dar dacă se impune, mergem și mai departe, pe decăderea din drepturile părintești. Din câte am înțeles nu este cazul. Mama este interesată de acest copil, nu are tată copilul, mama era minoră când l-a născut", a mai precizat Valentin Colbu.