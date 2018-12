Sorina Pintea susține că numărul paturilor pentru "mari arși" va crește la 14, dar medicii spun că niciun astfel de pacient nu poate fi tratat în siguranță în România

"Câte paturi am putea avea în următoarele trei luni? Am putea avea 14 paturi la Timişoara, Bucureşti. În acest moment putem să mai pregătim încă trei paturi pentru marii arşi", a declarat marți Sorina Pintea.Ministrul Sănătății mai spune că recent a avut loc o licitație pentru achiziționarea de echipamente pentru dotarea centrelor de arși.HotNews.ro a explicat pe larg, recent, care sunt motivele pentru care România nu are, în acest moment, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient mare ars, potrivit medicilor care îngrijesc astfel de pacienți: