28 de medici de familie din Covasna se apropie de vârsta pensionării şi nu are cine să îi înlocuiască

"Cea mai gravă problemă e problema de personal, pentru că medicina de familie nu e atractivă. Suntem în situaţia în care 28 de medici de familie din judeţ au împlinit sau împlinesc în curând 65 de ani şi va trebui să ne rugăm de aceştia să le prelungim activitatea (...) pentru că tinerii nu vin (...) Dacă medicul pleacă se închide cabinetul (...) şi sunt zone izolate sau din mediul rural unde mulţi oameni, în special în vârstă, nu au posibilităţi să meargă la clinici", a declarat Lucia Seres, citată de Agerpres.Potrivit acesteia, salariile medicilor din sistemul spitalicesc a crescut considerabil comparativ cu al medicilor de familie: "Medicii de familie am rămas cu o creştere reală de aproximativ 17%, care nu acoperă creşterile preţurilor. Noi, din venitul cabinetului plătim asistenta, dar nu numai salariul, ci şi contribuţiile care derivă din salarii, contabilul (...), femeia de serviciu, avem contracte ca toate firmele mari, de apă, curent, deşeuri medicale, etc şi la urmă, când tragem linia şi scădem, rămânem cu mai nimic."Lucia Seres mai spune că, pe lângă partea financiară, medicii de familie sunt nemulţumiţi şi din cauza birocraţiei, a sistemului informatic care nu funcţionează corespunzător şi a protocoalelor "stufoase": "E o birocraţie foarte mare (...), dar şi o limitare a activităţii noastre (...) Au fost situaţii în care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut imputări pe protocoale. În alte judeţe unii colegi au dat în judecată Casa şi au avut câştig de cauză (...), dar mulţi spun că nu se pun cu Casa sau că în justiţie durează foarte mult şi atunci se sacrifică şi din venitul pe care îl au mai dau şi banii imputaţi (...) Mai sunt şi raportările lunare şi anuale care ne mănâncă foarte mult timp. De fapt, medicul de familie nu are pur ş simplu timp liber, ce să mai vorbim de vacanţe. Are şapte ore de contract cu Casa, dacă are pacienţi mai mulţi atunci până la 9 ore, în care este medic, după ce termină activitatea de medic este managerul şi administratorul cabinetului, între timp mai este şi curier (...), deci de asta nu e atractivă medicina de familie. Pur şi simplu nu ai viaţă privată (...) Medicina de familie este o specialitate foarte frumoasă, dar şi foarte complexă: în timpul unei zile în cabinetul unui medic de familie vine un sugar, eventual chiar nou-născut, după aia vine un pacient cu o fractură, al treilea pacient poate să fie un infarct sau un caz dermatologic, deci ne poartă într-o singură zi prin toată patologia. Şi medicul de familie e singur, nu ca cel din spital, care are o echipă, cu laborator, cu imagistică şi totul la îndemână. Medicul de familie trebuie să decidă pe loc, nu are 24 de ore de supraveghere a pacientului (...), într-un sfert de oră trebuie să decidă ce face cu pacientul acela, iar asta este o responsabilitate enormă."