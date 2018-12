Program de screening gratuit pentru cancerul de sân în a doua jumătate a anului 2019

Potrivit Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai recentă statistică oferită de Globocan Cancer Observatory arată că în anul 2018 au fost înregistrate în România 9.629 de cazuri noi de cancer de sân şi 3.378 de decese cauzate de această boală."A demarat proiectul de implementare a screeningului pentru cancer de sân, cred că sunt cam două luni. Avem o finanţare asigurată. Acest proiect are două etape. O primă etapă este de implementare a proiectului şi beneficiarul acestui proiect este Institutul Oncologic 'Prof. dr. Ion Chiricuţă' din Cluj-Napoca. Valoarea totală a acestei prime etape este de 22.760.659 de lei, undeva la 4 milioane de euro. (...) Etapa a doua, primul trimestru 2019, pentru lansarea de apel, iar trimestrul doi 2019 pentru demarare. Demararea etapei a doua presupune şi începerea screeningului", a declarat secretarul de stat Tiberius Brădăţan în cadrul unei dezbateri în care au fost prezentate rezultatele campaniei de investigaţii gratuite a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România - "Nu am făcut destul" 2018, potrivit Agerpres.Prima etapă a proiectului presupune elaborarea metodologiei de screening pentru cancerul mamar, întocmirea unui registru de pacienţi, formarea personalului care este implicat în screening şi o campanie de informare publică, a precizat oficialul.Secretarul de stat Tiberius Brădăţan a adăugat că etapa a doua beneficiază de o finanţare de 16 milioane de euro, împărţită în două proiecte, iar fiecare proiect acoperă un grup de regiuni de dezvoltare: "Proiectul 1 are ca grup ţintă persoanele cu domiciliul în regiunile nord - vest, vest; proiectul 2 - ca grup ţintă persoanele cu domiciliul în nord - est, sud - est. Grupul ţintă - femei cu vârste cuprinse între 50 - 69 de ani. Numărul de persoane care vor beneficia de procesul de screening este de minim 30.000 de femei. Implementarea etapei a doua depinde de momentul în care vom avea format personalul care va face parte din proiect, partea care revine beneficiarului, Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuţă din Cluj Napoca."Întrebat când vor debuta testările în cadrul acestui program, Tiberius Brădăţan a spus că: "Undeva după jumătatea anului să zicem. Întotdeauna se ia în calcul şi partea birocratică. Ce spunem noi acum - trebuie să adăugăm acea marjă care e legată de modul în care va funcţiona aparatul birocratic în toată chestia asta, modul în care sunt împinse hârtiile".Tipurile de servicii medicale care ar putea fi furnizate gratuit prin programul de screening naţional de cancer mamar sunt: o consultaţie primară, efectuarea de mamografie şi ecografie de sân, examen histopatologic procedură completă în momentul în care se detectează o formaţiune care ridică suspiciuni şi excizia locală a leziunilor sânului.Peste 1.200 de persoane din judeţele Cluj, Sibiu, Bistriţa-Năsăud şi Alba au beneficiat de consult şi investigaţii medicale gratuite printr-o campanie iniţiată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, care s-a desfăşurat în perioada 13 octombrie - 25 noiembrie."1.218 oameni din 12 sate din Ardeal au beneficiat de consult şi investigaţii medicale gratuite în cadrul campaniei 'Nu am făcut destul!'. Datorită acestei campanii, 990 de femei şi-au făcut ecografii mamare la ele în sat, 124 au primit recomandare pentru mamografie, 109 dintre ele au mers la radiolog. Dintre ele, 12 au făcut biopsie şi trei au suferit intervenţii chirurgicale. Cea mai în vârstă femeie care a venit la control are 88 de ani. Data ultimului control la sâni la una dintre beneficiarele programului - 1984, adică acum 34 de ani", a declarat, miercuri, preşedintele Asociației Federațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, citat de Agerpres.La ediţia din acest an a campaniei, pe lângă ecografia mamară şi mamografie, au fost făcute spirometrii, dermatoscopii, măsurători pentru tensiune, puls, glicemie, indice de masă corporală, vârsta arterelor, EKG. De asemenea, s-a făcut educaţie sanitară, femeile fiind învăţate să îşi palpeze sânii. Totodată, lor li s-a explicat importanţa efectuării de controale anuale regulate.Cezar Irimia a precizat că, în perioada 2014 - 2018, campania s-a desfăşurat în 25 de judeţe, au fost consultate peste 5.000 de femei din zonele rurale şi au fost implicaţi peste 250 de medici şi voluntari.Doctorul Cătălin Costovici, prezent la eveniment, a explicat că sunt mai mulţi factori de risc care pot duce la cancer, printre care: vârsta, expunerea excesivă la estrogeni, istoricul familial, expunerea accidentală sau terapeutică la radiaţii, consumul de alcool, fumatul, obezitatea.El recomandă femeilor să meargă la medicul ginecolog sau la medicul de familie o dată la trei ani dacă au până în 40 de ani şi în fiecare an dacă au peste 40 de ani. "Mamografia se face dacă ai peste 40 de ani, iar ecografia mamară rămâne principala analiză pe care trebuie să o facă toate femeile care au până în 40 de ani. Acestea trebuie completate eventual de RMN, mai ales pentru sânii cu densitate crescută", a adăugat Costovici.Potrivit acestuia, alimentaţia şi sportul joacă un rol important în prevenţia cancerului: "Prevenţia cancerului, în general, şi a cancerului mamar în particular se realizează prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, care înseamnă menţinerea unei greutăţi optime, cu o dietă bogată în legume, fructe, diminuarea aportului de grăsimi şi glucide, evitarea consumului de alcool şi a fumatului, cât mai multă mişcare şi sport cu regularitate, precum şi încurajarea alăptării de lungă durată (cel puţin şase luni)."