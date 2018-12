Gabriela Firea trimite Corpul de control la Maternitatea Giulești

Controlul Primăriei la Maternitatea Giulești a fost cerut insistent de consilerii USR din CGMB. Ana Ciceală, consilier USR în cadrul Consiliului General al Municipiului București și membru al Comisiei de Sănătate din CGMB, acuza, după ședința de marți a acestei comisii, că "Primăria nu a luat nicio măsură, nu se consideră responsabilă pentru nimic din ceea ce se întâmplă la Giulești și nici nu are de gând să facă măcar un control. Așadar, Gabriela Firea nu se simte responsabilă pentru absolut nimic în legătură cu îmbolnăvirea celor aproape 40 de nou-născuți".





"Am fost astăzi la o ședință a Comisiei de sănătate în care am cerut să vină Gabriela Firea și să explice care este situația de la Giulești și ce măsuri s-au luat. Evident, Primarul Capitalei nu a considerat că merită să-și piardă timpul cu un astfel de subiect, așa că l-a trimis la ședință pe omul său de încredere, pe viceprimarul Aurelian Bădulescu. Timp de 2 ore l-am ascultat și pe el și pe cei de la ASSMB cum se contrazic spunând ba că Spitalul Giulești este în subordinea Primăriei, ba că Primăria nu are niciun rol și nicio responsabilitate în criza stafilococului auriu. Aurelian Bădulescu s-a încurcat atât de mult în minciuni încât nu a mai făcut față discuției, iar ședința s-a încheiat cu o criză de isterie din partea acestuia. Cert este că Primăria nu a luat nicio măsură, că nu se consideră responsabilă pentru nimic din ceea ce se întâmplă la Giulești și că nici nu are de gând să facă măcar un control. Așadar, Gabriela Firea nu se simte responsabilă pentru absolut nimic în legătură cu îmbolnăvirea celor aproape 40 de nou-născuți", afirma Ana Ciceală, după ședința de marți a Comisiei de Sănătate din cadrul CGMB.



Ana Ciceala mai spunea, marți, că "Din punctul meu de vedere însă, lucrurile sunt foarte clare. Responsabilitatea funcționării spitalului Giulești revine Primăriei. Acest spital are un manager, care are un contract semnat cu Gabriela Firea. Mai mult, managerul răspunde în fața ASSMB, structură aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Așadar, ceea ce ar fi trebuit făcut este foarte clar: mai întâi un control de la primărie ca să vadă ce s-a întâmplat și cine este vinovat pentru această situație. Apoi o sancțiune clară și fără echivoc pentru vinovați. Apoi, și cel mai important, remedierea situației dar și a cauzelor care au dus la apariția ei. Poate e nevoie de investiții, poate e nevoie de proceduri mai clare, poate e nevoie de un nou manager. Cert este că lucrurile nu pot rămâne așa. Decât dacă Gabriela Firea ține mai mult la soarta managerului pe care l-a pus în fruntea spitalului decât la soarta bebelușilor care au avut de suferit."









Cel puțin 31 de bebeluși infectați la Giulești. Internările s-ar putea relua începând de joi



Numărul bebelușilor născuți la Maternitatea Giulești și infectați cu stafilococ auriu meticilino rezistent continuă să crească. Infecția a fost confirmată, până în acest moment, de analizele de laborator, la 31 de bebeluși, a declarat luni, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru. În cazul altor bebeluși suspecți de infectare se fac analize de laborator. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat, luni, că joi urmează să se decidă dacă internările la maternitatea Giulești rămân suspendate sau se reiau.



Potrivit ministrului Sănătății, Sorina Pintea, cei 31 de copii infectați sunt internați în prezent la spitalele Grigore Alexandrescu, Gomoiu și Marie Curie.



Sorina Pintea a mai anunțat, luni, că în urma controlului Ministerului și al Direcției de Sănătate Publică la maternitățile din București, nu s-au descoperit probleme și în alte spitale, în afară de Giulești. Ministrul Sănătății mai spune că concluziile complete ale controlului vor fi prezentate anul viitor.



Potrivit ministrului Sănătății, "Numărul mare de cezariene poate fi o cauză (pentru problemele de la Giulești - n.red.), se fac cezariene pe bandă rulantă și nu există timpul fizic pentru a se face curățenie".



Sorina Pintea a amintit că 11 angajați ai Maternității Giulești au fost depistați ca fiind purtători ai infecției cu stafilococ auriu în urma controlului și și-a exprimat speranța că "Lucrurile se vor achimba în maternități după aceste cazuri".



Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică au decis să oprească toate internările la Maternitatea Giulești începând din data de 30 noiembrie. Pe măsuri ce pacienții internați acum sunt externați, se trece la dezinfecție și nu se mai fac alte internări, a anunțat atunci ministrul Sorina Pintea.





Ministerul Sănătății: Stafilococ auriu și germeni în două saloane de la Giulești, evidențiați de probele de laborator



Ministerul Sănătății a anunțat, pe 30 noiembrie, că "primele rezultate ale probelor lucrate în laboratorul Direcției de Sănătate Publică evidențiază prezența stafilococului auriu pe suprafața unui scutec al unui copil internat într-un salon de normoponderali, precum și prezența germenilor mezofili și hemolitici într-un salon de lehuze."



"Direcția de Sănătate Publică București a anunțat Ministerul Sănătății că, în data de 28 noiembrie 2018, inspectorii sanitari au recoltat mai multe probe igienico - sanitare și exudate nazale din Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie 'Panait Sîrbu'.



Astfel, au fost recoltate 40 de probe AMF (aeromicrofloră), 5 probe de ape sterile, 20 teste de salubritate din mai multe săli de operație, saloane, secții ATI, blocuri operatorii, precum și 10 exudate nazale de la medici și asistente medicale, 10 teste igienico - sanitare de pe mâini tot de la medici și asistente medicale, 10 teste de sterilitate recoltate din diverse truse medicale.



Primele rezultate ale probelor lucrate în laboratorul DSPMB evidențiază prezența stafilococului auriu pe suprafața unui scutec al unui copil internat într-un salon de normoponderali, precum și prezența germenilor mezofili și hemolitici într- un salon de lehuze, a arătat Ministerul Sănătății, într-un comunicat.



Probele pozitive vor fi trimise la Institutul National de Cercetare Dezvoltare "Cantacuzino" pentru serotipare și lizotipare, mai precizau reprezentanții Ministerului.