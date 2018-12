Administrația Spitalelor București: Acoperirea cu personal medical a reţelei de medicină şcolară este de peste 80%

"Sunt 448 de cabinete de medicină generală, 150 de cabinete stomatologice, 9 cabinete medicale universitare şi 13 cabinete medicale stomatologice. 500.000 de elevi sunt îngrijiţi în cabinetele şcolare din Bucureşti şi 119.000 de studenţi. În 2017, deficitul de personal era de 70%, personalul medical era demotivat, supranormat. Lipsa cvasitotală a echipamentelor medicale, nu existau medicamente şi materiale sanitare, bugetul pentru salarii era insuficient şi funcţionarea cabinetelor şcolare se realiza în condiţii improprii. În ce condiţii funcţionează cabinetul şcolar - personalul medical este angajat la ASSMB, salariile medicilor şi asistentelor medicale sunt asigurate de Ministerul Sănătăţii, prin DSP. (...) Am ajuns în decembrie 2018. Am avut 81 de concursuri, la care s-au scos 275 de locuri. Am suplimentat numărul de posturi din reţeaua de medicină şcolară cu un număr de 161 şi ajungem astăzi să ne lăudăm cu o acoperire de peste 80%", a afirmat directorul general adjunct al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti în cadrul evenimentului "Conferinţa de medicină şcolară - probleme actuale".Potrivit acesteia, personalul medical din reţeaua de medicină şcolară a urmat cursuri de 'basic life support' la un centru de simulare, dar şi cursuri de legislaţie medicală cu actualizarea cunoştinţelor despre legea drepturilor pacienţilor şi acordul scris informat.În ceea ce priveşte investiţiile, s-au cheltuit 18 milioane de lei pe echipamente, mobilier, materiale sanitare, medicamente şi aparatură medicală.Turkes Ablachim a amintit că în Bucureşti va fi realizat primul proiect informatic pentru cabinetele şcolare. Potrivit acesteia, fiecare cabinet va fi dotat cu calculator şi scaner, datele vor fi complet securizate - numai personalul medical va avea acces la aceste date, prin intermediul amprentei digitale.De asemenea, se va utiliza o platformă electronică modernă cu raportare uniformizată, statisticile medicale în aceste condiţii vor fi riguroase şi vor permite extragerea de date utile pentru sănătatea publică a copiilor. "Va permite accesul eficient al părinţilor la informaţii medicale iar toate operaţiunile administrative vor fi online. Sistemul informatic va integra componente de mesagerie electronică pentru părinţi, transmiterea documentelor medicale se va realiza automat în fişa electronică a copilului, cu asigurarea că securitatea va fi avansată în conformitate cu prevederile legale", a mai arătat directorul ASSMB.La rândul său, consilierul de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale Diana Păun a spus că Bucureştiul este un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte reţeaua de medicină şcolară: "Discuţiile le purtăm astăzi la nivelul Bucureştiului şi într-adevăr considerăm că acesta este un model de bune practici, însă să nu uităm că cele mai mari provocări şi cea mai mare necesitate pentru reţeaua de medicină şcolară este în mediul rural şi în comunităţile izolate, vulnerabile."