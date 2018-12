Rezultatul anchetei interne în cazul liftierei de la spitalul din Craiova care a întrebat un bărbat Mie ce mi-ați adus? Nu stiți că prima plasă se dă la liftieră?: Femeia "a glumit"

Rezultatul anchetei interne efectuate de Spitalul Județean de Urgență din Craiova în cazul liftierei care a întrebat un bărbat ce ducea cadouri copiilor internați în secția de Oncologie "Mie ce mi-ați adus? Nu stiți că prima plasă se dă la liftieră?" arată că femeia "a glumit", ea fiind "o persoană foarte glumeață", a declarat, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Cristina Geormăneanu.



Întrebată de reporterul HotNews.ro dacă liftiera la care se face referire în postarea din mediul online face această glumă frecvent sau dacă a mai făcut-o și în alte cazuri și dacă există informații în spital în acest sens, Cristina Geormăneanu a răspuns că "Nu știu să vă spun".



"Nu ați întrebat-o, nu a fost întrebată doamna care este liftieră de către comisie dacă a mai făcut această glumă și altădată?", a fost întrebată Cristina Geormăneanu de reporterul HotNews.ro. "Este o persoană care glumește, și nu numai cu dânșii, ci și cu alte persoane. Eu o cunosc pe doamna și este o fire destul de deschisă și dumneai face glume, deci glumește, obișnuiește să glumească", a răspuns Cristina Geormăneanu.



"În momentul în care auzi, trebuie să ai dovezi", a adăugat Cristina Geormăneanu.



Purtătoarea de cuvânt a Spitalului din Craiova a mai declarat că autorul postării de pe Facebook a fost contactat prin intermediul companiei la care lucrează și invitat la spital pentru a fi pus față în față cu liftiera și a își susține amândoi punctele de vedere, însă bărbatul nu a venit la spital. Cristina Geormăneanu mai spune că spitalul s-a autosesizat în acest caz, dar nu s-a depus nicio sesizare scrisă din partea bărbatului: "Conducerea spitalului s-a autosesizat, a demarat o anchetă. S-a solicitat punctul de vedere al liftierei, de asemenea, managerul spitalului a contactat și instituția la care lucrează persoana care a postat în mediul online și a dorit un punct de vedere din partea dumnealui. De asemenea, trebuia să vedem dacă s-a depus o sesizare în acest sens. Ceea ce s-a constatat este că nu există nicio sesizare depusă oficial la conducerea spitalului, nici până în momentul de față", a precizat purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Geormăneanu.



Ea a adăugat că "Liftiera și-a spus punctul de vedere în cursul dimineții, afirmând că a fost o glumă, a glumit, niciun moment nu și-a pus problema să își însușească sau să primească vreunul dintre acele pachete. Ea a spus că nu și-ar fi dorit să își însușească așa ceva și chiar dacă i s-ar fi oferit, nu ar fi acceptat acest lucru. Este punctul de vedere al liftierei. Dumneaei a și dorit să își exprime punctul de vedere, iar în conferința de presă a intrat prin telefon și și-a spus punctul de vedere."



"Contactă, persoana respectivă nu s-a prezentat să își exprime punctul de vedere conducerii spitalului, comisiei formată pentru anchetă și nici nu a depus, până în acest moment, o sesizare. Consider că era necesar să facă acest lucru, dacă dorea cu adevărat și dacă lucrurile stau așa cum le-a relatat în mediul online. Comisia a dorit să asculte punctele de vedere ale părților implicate și să ia măsurile care se cuvin. În această situație nu putem vorbi despre susținerea afirmațiilor postate în mediul online de către persoana care a făcut acest lucru", mai spune purtătorul de cuvânt al spitalului.











"Povestea incepe cu o usa de lift ... la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Incarcati cu 100 de plase cu cadouri si dulciuri pentru copiii de la sectia de Oncologie, impreuna cu colegii mei, am asteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutatii plaselor. Liftul ajunge, se deschid usile si ne urcam. Din prima secunda cand am pus piciorul in lift...a inceput bataia de joc si nesimtirea pe care nu am mai intalnit-o la un asemenea nivel", a povestit bărbatul care a relatat acest caz pe Facebook.



El mai spune că "Sper ca acest mesaj sa il vada si Doamna Ministru al Sanatatii si sa ia masuri in acest sens. Sunt convins ca la Craiova, o mana se spala pe alta si toata povestea va fi tratata ca un lucru minor. Pentru noi insa conteaza! Nu din acest motiv platim CAS...

Un bărbat din Craiova, angajat al companiei Ford, care, împreună cu colegii săi, le ducea plase cu cadouri copiilor internați în secția de Oncologie de la Spitalul Județean de Urgență, a povestit, într-o postare pe Facebook , cum a fost întâmpinat de liftiera spitalului: "Mie ce mi-ați adus? Ce plasă îmi dați? (Noi...am zâmbit...crezând că este o gluma...și am tăcut..fâstâciți..) Liftiera însă insista: Haideți...nu îmi dați și mie o plasă? Ce..nu știți că de câte ori se vine aici cu cadouri...prima plasă se dă la liftieră?""Povestea incepe cu o usa de lift ... la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Incarcati cu 100 de plase cu cadouri si dulciuri pentru copiii de la sectia de Oncologie, impreuna cu colegii mei, am asteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutatii plaselor. Liftul ajunge, se deschid usile si ne urcam. Din prima secunda cand am pus piciorul in lift...a inceput bataia de joc si nesimtirea pe care nu am mai intalnit-o la un asemenea nivel", a povestit bărbatul care a relatat acest caz pe Facebook.El mai spune că "Sper ca acest mesaj sa il vada si Doamna Ministru al Sanatatii si sa ia masuri in acest sens. Sunt convins ca la Craiova, o mana se spala pe alta si toata povestea va fi tratata ca un lucru minor. Pentru noi insa conteaza! Nu din acest motiv platim CAS...









Postarea integrală pe Facebook:



Povestea incepe cu o usa de lift ... la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Incarcati cu 100 de plase cu cadouri si dulciuri pentru copiii de la sectia de Oncologie, impreuna cu colegii mei, am asteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutatii plaselor. Liftul ajunge, se deschid usile si ne urcam. Din prima secunda cand am pus piciorul in lift...a inceput bataia de joc si nesimtirea pe care nu am mai intalnit-o la un asemenea nivel. O sa incerc sa expun conversatia LIFTIEREI cu noi:



- Mie ce mi-ati adus? Ce plasa imi dati? (Noi...am zambit...crezand ca este o gluma...si am tacut..fastaciti..)

Liftiera insa insista:

- Haideti...nu imi dati si mie o plasa? Ce..nu stiti ca de cate ori se vine aici cu cadouri...prima plasa se da la liftiera?

(noi...siderati...lasati masca...fara cuvine...)

- Nu stiam ca asa trebuie... ce plasa doriti? Din aceasta cu pufuleti? (zice una din colegele mele..in gluma)

- Nu nu...nu cu pufuleti...Pai ce.. nepotii mei mananca pufuleti? Sunt de familie buna...ce mama...dr..



Intre timp ajunge liftul la etajul 9....si coboram unul cate unul pe langa "duamna" care statea pe scaun si se uita sfidator la noi ca nu i-am dat nimic. Apoi...nu a indurat-o inimia si ne-a aruncat ultimele vorbe:



- Sper sa nu va mai intoarceti, sa mergeti cu acest lift, cat sunt eu aici...nesimtire...



Usile s-au inchis....



Aceasta conversatie s-a intamplat astazi, 10.12.2018, ora 11:40 in liftul Nr.9. Poate managementul spitalului o poate identifica si sa ii faca raport de desfacere a contractului de munca acestei "fiinte", daca o putem numi asa...o persoana care cu toate ca i-am zis ca mergem la oncologie sa facem niste copii sarmani fericiti, nu i-a pasat... ea vroia plasa ei...ca si ea are nepoti...



Sunteti convinsi ca daca a fost atat de directa cu noi...acelasi lucru se intampla cu toata lumea? Probabil ca trebuie sa ii bagi 10 lei in buzunar daca vrei sa urci...



Nu inteleg insa de ce aceasta "duamna" trebuie sa fie platita din banii nostri pentru a apasa pe un buton. V-ati gandit ca oricine poate apasa in 2018, un buton de la lift, si sa mearga la ce etaj doreste? Se poate face prin control-acces acest lucru, fara ca oamenii sa mai aiba de a face cu aceste sugative de liftiere.



Mesaj pentru LIFTIERA (nu am apucat sa ii zic atunci nimic...eram masca):



- Ne cerem scuze "duamna" ca nu v-am lasat o plasa. Am preferat sa o dam unui copil cu probleme al carui zambet e mai important decat dumneavoastra si a dumneavoastra "familie buna". Banuiesc ca ati facut 3 facultati daca sunteti de "familie buna", apoi ati dat concurs pentru postul de LIFTIERA si abia ati intrat, fiind concurenta mai mare decat pentru posturile de doctori. No offense pentru acest job...dar m-a scos din sarite limbajul superior cu care ne-a tratat.



Sper ca acest mesaj sa il vada si Doamna Ministru al Sanatatii si sa ia masuri in acest sens. Sunt convins ca la Craiova, o mana se spala pe alta si toata povestea va fi tratata ca un lucru minor. Pentru noi insa conteaza! Nu din acest motiv platim CAS... #spitalcurat#personalauxiliarcuinimamare#



PS: Stiu ca era lift de bolnavi...Sper sa nu ne acuzati ca am mers cu acel lift..si vezi domne..trebuia sa mergem pe scari, 9 etaje, cu 100 de plase. Doream sa facem un act caritabil, nu sa fim tratati ca niste intrusi. #dezinterestotal