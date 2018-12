USR cere convocarea de urgență a Comisiei de Sănătate a CGMB și audierea managerului Maternității Giulești în urma scandalului bebelușilor infectați

Multumesc anticipat pentru intelegerea urgentei si a necesitatii discutarii acestei situatii in cadrul comisiei noastre. Va precizez ca pana in prezent Primaria Capitalei, managerul Spitalului Clinic Panait Sarbu si directorul ASSMB Daniela Blindu nu au pus la dispozitia cetatenilor, pacientilor si institutiilor responsabile niciunul dintre rapoartele, rezultatele analizelor epidemiologice si nici macar vreun plan de actiune oficial, semnat si parafat, alcatuit si asumat de catre institutiile pe care le conduc."









Numărul bebelușilor infectați cu stafilococ auriu meticilino rezistent a crescut la 23, alți 4 sunt suspecți de infectare



Numărul bebelușilor născuți în utimele săptămâni la Maternitatea Giulești și infectați cu stafilococ auriu meticilino rezistent a crescut la 23, iar alți 4 sunt în acest moment suspecți de infectare, probele fiind în lucru la laborator, a declarat miercuri, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru. 15 bebeluși sunt în continuare internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, doi dintre ei fiind internați în ultimele 24 de ore.



Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică au decis să oprească toate internările la Maternitatea Giulești, începând de vinerea trecută. Pe măsuri ce pacienții internați acum sunt externați, se trece la dezinfecție și nu se mai fac alte internări.











Citește și:

Redăm mai jos solicitarea transmisă de Ana Ciceală, consilier general USR și membru al Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului General al Municipiului București, către președintele Comisiei, Mihai Ciudomirov, de a convoca de urgență o ședință a comisiei pentru a se discuta situația de la Maternitatea Giulești:"Catre Dl Presedinte al Comisiei de Sanatate Mihai CiudomirovDomnule Presedinte, va solicit:1. sa convocati de indata (pana la 6 decembrie 2018) o sedinta a Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala in care sa analizam situatia de management si medicala de la Spitalul Clinic Panait Sarbu, situatie de natura sa puna in pericol viata pacientilor de la acest spital.2. sa ii convocati de indata la aceasta sedinta pentru audiere pe doamna primar general Gabriela Firea, pe domnul manager al Spitalului Clinic Panait Sarbu si pe doamna director a ASSMB Daniela Blindu.3. subiectul si tema pentru audierea celor trei persoane convocate pe care sa le transmiteti acestora sa fie urmatoarele:a. prezentarea situatiei la zi cu privire la stadiul implementarii masurilor dispuse vineri 30 noiembrie de catre Ministerul Sanatatii si Directia de Sanatate Publica Bucuresti in urma controalelor efectuate de catre cele doua institutii in perioada 26-30 noiembrie la spital.b. masurile de management de la nivelul Primarului General si Administratiei Spitalelor pentru gestionarea situatiei cu potential de culpa penala de la Spitalul Panait Sarbu pe termen scurt dar si pe termen lung cu privire la cele 15 de cazuri de nou-nascuti internati si infectati cu stafilococ auriu pana la aceasta ora la Spitalul Grigore Alexandrescu si care au fost nascuti la Spitalul Clinic Panait Sarbu.c. planul si calendarul de urgenta pentru identificarea erorilor in implementarea protocoalelor de combatere a infectiilor nosocomiale la Spitalul Clinic Panait Sarbu. De exemplu, unelel dintre obiectivele acestui plan trebuie sa fie identificarea in pasii protocolului de preventie a persoanei, a momentului cand s-a produs eroarea, daca a fost vorba de erori la analizele epidemiologice pentru personalul medical sau de alte cauze (infrastructura care nu a fost dezinfectata corespunzator, lipsa urmarii protocoalelor de igiena a angajatilor spitalului) si care a fost factorul de decizie din spital care a parafat pentru buna stare sanatate a personalului purtator de stafilococ auriu si/sau a infrastructurii spitalicesti.d. masurile sanitare de dezinfectie dispuse de catre managementul Spitalului Clinic Panait Sarbu in cele 2 saloane unde probele de laborator au depistat stafilococ auriu si stadiul implementarii acestora dar si in restul spitalului.e. masurile sanitare si medicale dispuse saptamana aceasta de catre managementul Spitalului Clinic Panait Sarbu si de catre directorul Daniela Blindu pentru protejarea contra infectiilor nosocomiale a tuturor pacientilor (mame, bebelusi etc) dar si a intregului personal medical al spitalului, precum si statusul implementarii acestora.f. document oficial cu cifrele clare si analizele parafate pe probele epidemiologice recoltate de spital de la pacienti, intreg personalul medical si de pe suprafete, in ultimele 10 zile.g. asteptam ca toate masurile mentionate la punctele a-e sa fie prezentate in cadrul unui raport semnat al managerului Ovidiu Marcel Moisa, primarului Gabriela Firea si directorului ASSMB Daniela Blindu.h. raportul va trebui sa cuprinda si situatia Spitalului Panait Sarbu in prezent pentru carantina instituita temporar la spitalul condus de catre managerul Ovidiu Marcel Moisa precum si un plan de actiuni semnat si aprobat formal de catre primarul general, Gabriela Firea si directorul ASSMB, Daniela Blindu, prin care acestia isi asuma explicit si formal in urma implementarii planului reluarea internarilor la Spitalul Clinic Panait Sarbu.In cadrul acestei sedinte doresc sa fie invitate si doamna ministru a Sanatatii, Sorina Pintea si doamna director DSP, Bucuresti Cristina Pelin ca factori de decizie si control la Spitalul Clinic Panait Sarbu.