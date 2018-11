Maternitatea Giulești susține că bebelușii cu stafilococ auriu nu s-ar fi infectat în spital: Dacă exista o minimă suspiciune că acei copii nu sunt în regulă, nu erau externați

Reprezentanții maternității Giulești susțin, în continuare, că bebelușii născuți în ultimele săptămâni la Giulești și internați ulterior la Spitalul Grigore Alexandrescu cu stafilococ auriu nu ar fi luat bacteria din spital. "Din aceste cazuri, este posibil ca 3 cazuri să aibă legătură cu maternitatea Giulești. Când s-au externat de la noi din maternitate nu aveau culturi pozitive. Dacă exista o minimă suspiciune că acei copii nu sunt în regulă, nu erau externați", a declarat vineri epidemiologul spitalului, într-o conferință de presă.







Mai mult, reprezentanții maternității consideră "pripite" măsurile luate de Direcția de Sănătate Publică și cer DSP să analizeze "cu celeritate probele, astfel încât maternitatea să își reia activitatea în cel mai scurt timp", ei atrăgând atenția că este vorba despre maternitatea cu cel mai mare număr de nașteri din București







Pe de altă parte, reprezentanții maternității au dat asigurări, în conferința de presă de vineri, că "depunem toate efeorturile să depășim această situație".





"În toată Uniunea Europeană, infecțiile nosocomiale sunt definite. Acea directivă spune că o infecție nosocomială poate fi definită dacă un copil infectat într-un spital se internează în termen de 48 de ore în alt spital. Din aceste 13 cazuri, este posibil ca 3 cazuri să aibă legătură cu maternitatea Giulești. Media de internare la Grigore Alexandrescu a fost între 7 și 21 de zile de externare de la noi. Când s-au externat de la noi din maternitate nu aveau culturi pozitive. Dacă exista o minimă suspiciune că acei copii nu sunt în regulă, nu erau externați", susține epidemiologul maternității Giulești.





Reprezentanții maternității mai spun că măsurile recomandate de Direcția de Sănătate Publică, inclusiv limitarea internărilor, s-au decis încă din 12 noiembrie, pentru două săptămâni.







"La începutul lunii octombrie am fost sesizați de Administrația Spitalelor București, printr-o adresă scrisă, că maternitatea Filantropia, Polizu, își restrâng activitatea. Ne-am dat seama că vom fi sufocați. S-a luat decizia ca fiecare asistentă șefă să ia măsuri de întărire pentru evitarea infecțiilor nosocomiale", susține epidemiologul spitalului.





El a mai afirmat că cei 11 angajați ai maternității depistați ca fiind purtători de stafilococ auriu "au început din noiembrie să ia medicația pentru colonizare".











Purtătorul de cuvânt de la Giulești: "Personalul medical va pleca din țară dacă va fi dat în judecată"





Personalul medical de la Spitalul Panait Sârbu (Maternitatea Giulești) "va pleca din țară" în cazul în care va fi dat în judecată de părinții bebelușilor infectați cu stafilococ auriu, declarase vineri dimineață purtătorul de cuvânt al spitalului, Doru Pană. "Părinții și în general pacienții din România trebuie să fie foarte atenți cu acest dat în judecată, pentru că, dacă ei vor da în judecată medicii pentru orice, medicii vor pleca în străinătate", a afirmat purtătorul de cuvânt al spitalului, Doru Pană.



Purtătorul de cuvânt al Maternității Giulești consideră că părinții bebelușilor depistați cu stafilococ auriu ar trebui să dea în judecată personalul medical numai dacă au dovezi clare pentru a-și susține acuzațiile, el adăugând că nu vede motivul unui astfel de demers.



Doru Pană a mai precizat că cei 11 angajați ai spitalului depistați cu bacteria sunt purtători ai acesteia, nu sunt bolnavi, și au fost scoși momentan din activitate. Doru Pană mai spune că secția de nou născuți a fost dezinfectată de mai multe ori, iar angajații depistați ca purtători ai bacteriei au fost scoși din ture.









Sorina Pintea, "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt: Incalificabil



Maternitatea Giulești nu va fi închisă în urma infectării a 13 bebeluși cu stafilococ auriu și a controlului Direcției de Sănătate Publică, sistarea internărilor fiind o măsură suficientă, a afirmat vineri după-amiază, la Digi 24, ministrul Sănătății. Sorina Pintea s-a declarat "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt al Maternității Giulești, care a negat existența infecțiilor și a declarat că părinții bebelușilor nu au motive să dea spitalul sau personalul medical în judecată. "Din punctul meu de vedere lucrurile sunt incalificabile, eu nu pot să iau măsuri împotriva purtătorului de cuvânt. Este apanajul conducerii spitalului să o facă", a afirmat Sorina Pintea.



Ministrul Sănătății spune că "În spitale au mai fost focare, dar lucrurile s-au desfășurat corect", ea declarându-se "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt al spitalului, Doru Pană.



Sorina Pintea mai spune că în urma discuțiilor cu Direcția de Sănătate Publică a rezultat că sistarea internărilor în maternitate este o măsură suficientă, deoarece, în cazul închiderii maternității, pacienții internați în acest moment ar trebui transferați în alte spitale și ar exista riscul ca și bacteriile să ajungă și în alte spitale.



"Sistemul îl facem noi. Este foarte ușor să dăm vina pe sistem. Vina e punctuală, a oamenilor. Am fost ironizată când am spus că nu știm să ne spălăm pe mâini și când am trimis controale la maternitățile din București. (...) Respectarea procedurilor este responsabilitatea directorului medical, a asistenților șefi de pe fiecare secție. Dacă fiecare am face ce scrie în fișa postului, nu am mai avea discuții despre sistemul de sănătate", mai spune Sorina Pintea.



"Ascunsul sub preș este o chestiune națională. Nu o instituție este de vină. Sunt de vină oamenii și trebuie să-i sancționăm dacă au greșit", a adăugat ministrul Sănătății.











13 bebeluși născuți la Giulești, infectați cu stafilococ auriu



13 bebeluși născuți în ultimele săptămâni au fost infectați cu stafilococ auriu la Maternitatea Giulești.



11 angajați ai Maternității Giulești au fost depistați ca fiind purtători ai bacteriei stafilococ auriu în urma controlului Direcției de Sănătate Publică. Ei au fost scoși momentan din activitate.



Maternitatea Giulești a oprit internările începând de vineri, după ce 13 bebeluși născuți la Giulești au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu și au fost diagnosticați cu infecție cu stafilococ auriu. Zeci de operații de cezariană programate săptămâna viitoare au fost anulate.