Sorina Pintea despre situația de la Maternitatea Giulești: "Nu este cazul să se închidă maternitatea, sistarea internărilor este suficientă / Declarațiile purtătorului de cuvânt m-au surprins, lucrurile sunt incalificabile"

Maternitatea Giulești nu va fi închisă în urma infectării a 13 bebeluși cu stafilococ auriu și a controlului Direcției de Sănătate Publică, sistarea internărilor fiind o măsură suficientă, a afirmat vineri, la Digi 24, ministrul Sănătății. Sorina Pintea s-a declarat "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt al Maternității Giulești, care a negat existența infecțiilor și a declarat că părinții bebelușilor nu au motive să dea spitalul sau medicii în judecată. "Din punctul meu de vedere lucrurile sunt incalificabile, eu nu pot să iau măsuri împotriva purtătorului de cuvânt. Este apanajul conducerii spitalului să o facă", spune Sorina Pintea.





Ministrul Sănătății spune că "În spitale au mai fost focare, dar lucrurile s-au desfășurat corect", ea declarându-se "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt al spitalului, Doru Pană.





Sorina Pintea mai spune că în urma discuțiilor cu Direcția de Sănătate Publică a rezultat că sistarea internărilor în maternitate este o măsură suficientă, deoarece, în cazul închiderii maternității, pacienții internați în acest moment ar trebui transferați în alte spitale și ar exista riscul ca și bacteriile să ajungă și în alte spitale.





"Sistemul îl facem noi. Este foarte ușor să dăm vina pe sistem. Vina e punctuală, a oamenilor. Am fost ironizată când am spus că nu știm să ne spălăm pe mâini și când am trimis controale la maternitățile din București. (...) Respectarea procedurilor este responsabilitatea directorului medical, a asistenților șefi de pe fiecare secție. Dacă fiecare am face ce scrie în fișa postului, nu am mai avea discuții despre sistemul de sănătate", mai spune Sorina Pintea.







Medicii de la Spitalul Panait Sârbu (Maternitatea Giulești) "vor pleca din țară" în cazul în care vor fi dați în judecată de părinții bebelușilor infectați cu stafilococ auriu, a declarat vineri dimineață purtătorul de cuvânt al spitalului, Doru Pană. "Părinții și în general pacienții din România trebuie să fie foarte atenți cu acest dat în judecată, pentru că, dacă ei vor da în judecată medicii pentru orice, medicii vor pleca în străinătate", a afirmat purtătorul de cuvânt al spitalului, Doru Pană.



Purtătorul de cuvânt al Maternității Giulești consideră că părinții bebelușilor depistați cu stafilococ auriu ar trebui să dea în judecată personalul medical numai dacă au dovezi clare pentru a-și susține acuzațiile, el adăugând că nu vede motivul unui astfel de demers.



Doru Pană a mai precizat că cei 11 angajați ai spitalului depistați cu bacteria sunt purtători ai acesteia, nu sunt bolnavi, și au fost scoși momentan din activitate. Doru Pană mai spune că secția de nou născuți a fost dezinfectată de mai multe ori, iar angajații depistați ca purtători ai bacteriei au fost scoși din ture.



Maternitatea Giulești a oprit internările începând de vineri, după ce 13 bebeluși născuți la Giulești au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu și au fost diagnosticați cu infecție cu stafilococ auriu.







Zeci de operații de cezariană programate săptămâna viitoare au fost anulate.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, declara, joi, pentru HotNews.ro, că în cazul în care, în urma controlului efectuat de Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-născuți de la Maternitatea Giulești.





Ministerul Sănătății a anunțat joi seară că toate internările în maternitate sunt sistate începând de vineri, iar "pe măsura ce spațiile vor fi eliberate prin externarea pacienților, acestea vor fi închise și se vor aplica procedurile de curățenie și dezinfecție terminală".



"Începand cu data 30.11.2018 se sistează toate internarile în unitatea spitalicească. Pe măsură ce spațiile vor fi eliberate prin externarea pacienților, acestea vor fi închise si se vor aplica procedurile de curatenie si dezinfectie terminala, urmate de efectuarea probelor de autocontrol. Întreg personalul medico-sanitar depistat ca purtator de Stafilococ Auriu MRSA va fi scos din activitate până când va finaliza tratamentul specific și probele de recontrol ale exudatelor nazale vor fi negative", a anunțat Ministerul Sănătății, într-un comunicat.



Potrivit Ministerului, exudatul nazal va fi efectuat pentru întreg personalul unității sanitare, precum și pentru toți pacienții internați în unitatea sanitară. "În cazul rezultatelor pozitive pentru pacienții internați vor fi consemnate în biletul de externare inclusiv în scrisoarea medicală către medicul de familie în vederea instituirii tratamentului adecvat", a anunțat Ministerul Sănătății.



Ministerul Sănătății a recomandat limitarea internărilor și reinstruirea personalului referitor la respectarea procedurilor de curățenie.





Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control și Direcția de Sănătate Publică la toate maternitățile de stat și private din București. Controalele ar urma să fie extinse în toată țara.