Pacienții programați la operații, lăsați să aștepte ore întregi în frig și în ploaie în curtea spitalului din Târgu Jiu: Am cotizat zeci de ani la asigurarea de sănătate, nu ții oamenii ca pe animale în ploaie și în frig

Cazul a fost semnalat inițial pe pagina sa de Facebook de Narcis Daju , jurnalist la publicația locală GorjNEWS.ro "Tatăl meu a fost programat pentru astăzi, la operație de cataractă. Doamna doctor ne-a spus să fim acolo dimineață, între ora 8:00 și 9:00. Am ajuns și cu stupoare am constatat că erau acolo o mulțime de oameni care așteptau să fie internați și așteptau afară. Nu este cum spune spitalul, că așteptau să vină în vizită la spital. Oamenii care veniseră în vizită au înțeles și au plecat, dar au rămas oamenii care erau programați - unii pentru schimbarea pansamentului, alții pentru operații, alții cu diverse probleme. Nu s-a dus nimeni să stea pe scările spitalului de drag", a declarat fiica unui pacient, sub protecția anonimatului, pentru HotNews.ro."Am stat cam o oră și jumătate în ploaie, tatăl meu are 78 de ani și a cotizat 42 de ani la asigurarea de sănătate. A fost cadru didactic și asta este răsplata din partea statului român. După o oră jumătate am reușit să îl internez pe tatăl meu. Ni s-a spus că e spital de urgență și nu sunt primite decât strict cazurile de urgență, iar vizitele sunt între orele 15:00 - 17:00. Noi nu eram în vizită, eram programați la operație. Nu ții oamenii ca pe animale în ploaie și în frig că s-a schimbat programul de vizită", a declarat femeia, pentru HotNews.ro. Ea a preferat să își păstreze anonimatul deoarece tatăl său este în prezent internat la Spitalul Județean din Târgu Jiu și a declarat că se teme de o eventuală răzbunare, dacă numele său va apărea în presă.Ea a adăugat că "Tatăl meu avea de două luni programare, iar acum două zile ne-a sunat doamna doctor și ne-a spus să ne prezentăm la spital astăzi între orele 8:00 și 9:00, nu ne-a spus că o să stăm să așteptăm în ploaie pe scările spitalului.""L-am internat pe tata, am plecat eu de la spital și afară încă așteptau oameni care erau programați", mai spune femeia.