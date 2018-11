O fetiță de 8 ani din Buzău, rănită într-un accident rutier, ameninţată cu executarea silită de spitalul care a îngrijit-o

Potrivit notificării trimise pe numele fetiţei de 8 ani, de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, se "notifică pacientului înregistrarea în evidenţa contabilă a unităţii spitaliceşti a sumei de 979,55 lei, la data de 30.10.2018, reprezentând cheltuieli de spitalizare aferente spitalizării dvs. în unitatea noastră spitalicească în perioada 05.09 - 07.09.2016, secţia Chirurgie general conform decontului de cheltuieli anexat".Notificarea a fost trimisă de un executor judecătoresc.Prin acest act, copilei i se cere să comunice în termen de cinci zile, numărul dosarului penal constituit în urma depunerii plângerii penale ca urmare a accidentului în care fetiţa a fost victimă."Vă solicităm să comunicaţi în termen de 5 zile de la data primirii prezentei, numărul dosarului penal constituit în urma depunerii plângerii penale. Necomunicarea datelor solicitate îndreptăţeşte creditorul să solicite recuperarea contravalorii cheltuielilor de spitalizare, folosind în acest scop toate mijloacele legale de care dispune, inclusiv solicitarea concursului instanţelor judecătoreşti/executorilor judecătoreşti", se arată în actul respectiv.Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Claudiu Damian, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că deşi e neobişnuit ca un copil să fie notificat în acest fel, legea este cea care îi obligă să facă aceste lucruri."Nu suntem noi vinovaţi. Legea are scăpări. Chiar dacă eşti copil, pensionar sau asigurat, la orice accident rutier, dacă nu se finalizează dosarul prin demostrarea unui vinovat, plăteşte victima. Am cerut să ni se comunice stadiul dosarului. Nu am cerut plata spitalizării. S-a presupus, iniţial, că tatăl copilului e vinovat. Am trimis adresă, în 2017, poliţiei dar nu ne-a comunicat nimeni. Aşa e legea. Eşti copil, eşti pensionar sau asigurat, trebuie să te îndrepţi către victimă dacă nu s-a soluţionat dosarul", a spus Damian.Acesta a mai spus că, în evidenţele spitalului, există circa 1.000 de persoane de la care ar trebui să fie recuperaţi banii cheltuiţi cu spitalizarea.