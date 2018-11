La ce trebuie să ne uitam când alegem o asigurare de sănătate. Cum poti scăpa de nesiguranța financiară în situații medicale neprevăzute cu aproximativ 4 lei pe zi

Articol susținut de NN





De ce aș avea nevoie de o asigurare de sănătate?

Pentru situații medicale neprevăzute și complexe, cum ar fi intervențiile chirurgicale și spitalizarea

"Oricât de puțin ne dorim, ni se poate întâmpla oricând să avem o problemă de sănătate, moment în care nu e nimic mai important decât să ne tratăm, iar ultimul lucru la care ne putem gândi este cât ne va costa. Și nu e vorba doar de noi, ci și de cei dragi, când cu atât mai mult am vrea să putem muta munții din loc pentru a-i vedea bine. Uneori, însă, accesul la servicii medicale de calitate poate fi costisitor și cred că ultimul lucru pe care ni-l dorim este să fie nevoie să apelăm la economii sau la prieteni sau să renunțăm la anumite planuri precum cele de vacanță pentru a putea acoperi costul unei intervenții chirurgicale sau al unei spitalizări", declară Irina Aprodu, health business director NN Asigurări de Viață

Asigurarea completează abonamentul medical, de cele mai multe ori oferit de angajator ca beneficiu extrasalarial, prin decontarea costurilor aferente spitalizării și / sau intervențiilor chirurgicale.

Mulți angajatori oferă salariaților, ca beneficiu extrasalarial, mai ales în situația actuală a tensiunilor de pe piața muncii, abonamente la rețele private de servicii medicale. Acestea sunt destinate în principal prevenției.





"O asigurare de sănătate nu numai că ne ajută să obținem serviciile medicale de care avem nevoie, în spitalele unde vrem să ne tratăm, dar în același timp împiedică destabilizarea situației financiare a familiei care poate surveni pe fondul costurilor ridicate cu serviciile medicale", a explicat reprezentanta NN.





Cât aș plati pe lună?





Costul unei asigurări de sănătate diferă în funcție de câteva criterii, cum ar fi situațiile concrete pentru care am putea avea nevoie de aceasta, de vârstă și de starea sănătății la momentul încheierii poliței.





De exemplu, o persoană de 35 de ani care își dorește asigurarea pentru situațiile în care sunt necesare spitalizarea și intervențiile chirurgicale, indiferent că sunt provocate de îmbolnăvire sau accident, va plăti 133 de lei pe lună. Sau, altfel spus, aproximativ 4 lei pe zi, un cost pentru care vor fi acoperite eventualele cheltuieli cu spitalizarea sau intervenția chirurgicală de până la 100.000 de lei pe an.





Opțional, dacă alegi în plus și pachetul de prevenție, se adaugă între 36 și 96 de lei pe lună, în funcție de beneficiile incluse în acesta. Fiecare trebuie să aleagă asigurarea care i se potrivește, în funcție de buget și serviciile de care are nevoie.





Un contract de asigurare de sănătate poate ajunge la 10-15 de pagini. Recomandarea NN: Citește contractul de trei ori înainte de a-l semna





Tabelul cu evenimentele acoperite de asigurare trebuie, de asemenea, studiat cu atenție. De exemplu, se face decontare directă pentru 100% din costuri în rețeaua medicală a companiei, iar în afara rețelei, se decontează doar 80% din valoarea costurilor medicale până la un maxim de 12.000 de lei în cazul unei interventii chirurgicale, 600 lei/zi spitalizare sau 900 lei/zi de spitalizare în cazul părinților spitalizați cu copiii lor. Este foarte important să întrebați compania sau consultatul financiar despre orice neclarități aveți înainte de încheierea cererii de asigurare. Fiecare produs este diferit și se adresează unor nevoi specifice.





Când intervin departamentele de investigație?





În presa din străinătate veți vedea că au existat situații în care firmele de asigurări au refuzat să plătească diferitele intervenții invocând motive ce țin de probleme de sănătate ale clientului, cel mai frecvent, cele anterioare semnării contractului.





"Când lucrurile sunt clare de la bun început, astfel de situații (de a nu fi plătite cheltuielile n.red.) sunt puțin probabile, ba chiar aș spune imposibile. E foarte important ca orice afecțiune medicală existentă să fie semnalată în cererea de asigurare, așa încât asiguratorul să știe exact ce riscuri preia, iar clientul să știe exact ce condiții sunt acoperite și care sunt situațiile medicale existente care nu vor fi acoperite. Așa, așteptările sunt corect definite și eventualele situații neplăcute pot fi evitate", a mai spus reprezentantul NN.





Au fost cazuri în care unele persoane au renunțat la asigurare după 2-3 ani pentru că nu au folosit-o. Este bine că nu au ajuns în situația de a folosi produsul, dar trebuie să ia în considerare faptul că un accident sau o situație medicală neprevăzută le poate face să regrete ulterior.





Asigurarea NN, un produs potrivit pentru fiecare: părinți, expați sau liber profesioniști





Pe site-ul NN găsești un calculator, unde poți calcula cât costă asigurarea de sănătate pentru fiecare membru al familiei. Acesta poate fi accesat aici.





Asigurarea pe care o oferă NN poate fi încheiată de orice persoană cu vârsta de până la 60 de ani, inclusiv copii chiar după primele 3 luni de la naștere, și ce e mai relevant e că nu există vârstă de ieșire din asigurare. Pentru părinți, un beneficiu foarte important este acela că se pot interna cu copilul lor într-un spital privat fără grija unor eventuale costuri în plus.





"Pentru părinții tineri, spre exemplu, asigurarea le oferă liniștea că atunci când cei mici au nevoie de medic, pentru o simplă răceală, un virus sau o boală a copilăriei, pot avea grijă de ei fără să se preocupe de bani. Pentru cei care preferă serviciile medicale private sau cei preocupați în general de situația și viitorul lor financiar, asigurarea de sănătate este, din nou, o metodă prin care să lase grijile deoparte", explică reprezentanta NN.





Pentru expați sau liber profesioniști precum IT-ști, avocați, notari, arhitecți, contabili, jurnaliști sau artiști, e o variantă accesibilă prin care și ei să evite destabilizarea bugetului familiei.





Ce acoperă Asigurarea NN?





- spitalizarea cu sau fără intervenție chirurgicală, din îmbolnăvire sau accident;

- medicația;

- asistența medicală și costul medicilor;

- consumabilele medicale și procedurile și investigațiile din perioada spitalizării;

- costurile ATI;

- costurile cu sala de operații, precum și cu dispozitivele medicale implantate chirurgical (în limita a 3.600 lei / eveniment).





Fiecare persoană asigurată beneficiază de un fond de 100.000 de lei pe an din care sunt efectuate cheltuielile pentru serviciile medicale de care are nevoie, în proporție de 100% dacă alege să primească tratament într-un spital din rețeaua noastră, de 80% din costurile facturate în alte spitale private (maxim 12.000 lei pe eveniment), respectiv în sumă fixă în spitalele publice. Asigurarea acoperă cheltuielile reale cu spitalizarea și intervențiile chirurgicale, fără a limita acoperirea la o anumită sumă per intervenție sau afecțiune.





La asigurarea de sănătate NN există o singură etapă de screening medical, cea din anul I, înainte de încheierea poliței, și nu există vârstă de ieșire în asigurare. Cu alte cuvinte, din momentul în care contractul începe, chiar dacă starea de sănătate a persoanei asigurate se modifică și diferite cheltuieli realizate pentru tratament sunt acoperite de NN, contractul va continua.

Cel mai bine este sa îl luați acasă și să-l studiați. Un punct important îl reprezintă costurile neacoperite. Acestea trebuie citite cu atenție. De obicei, o pagină întreagă este dedicată exclusiv acestui lucru.