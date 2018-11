România alocă pentru tratamentul unui pacient dependent de dializă mai puțin de jumătate decât alte țări. Emanuel Ungureanu: Adevărul, ocolit convenabil la o dezbatere cu decidenții din sistem

Emanuel Ungureanu este deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Anterior, a lucrat ca asistent social în cadrul Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj, iar în anul 2007 a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie 'Delia Grădinaru', dedicându-se îngrijirii copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de dializă, unii dintre ei aflați pe listele de așteptare pentru transplant renal.





















"Dacă discutăm de costuri, apropo de personalul medical, în momentul în care noi am dezvoltat centre în regiuni extrem de vitregite sau în localități extrem de mici, în care a aduce un doctor nefrolog astăzi este extrem de dificil. Sunt foarte convins că dacă nu vom regla această situație, dacă nu vom ține cont de toți parametrii care sunt de luat în calcul, ne vom trezi cu probleme: în sensul asigurării continuității tratamentului, în sensul asigurării necesarului de medici, în sensul respectării obligațiilor pe care le avem, vizavi de Casa de Asigurări și de contractul cu CNAS", a adăugat reprezentantul Fresenius.









Emanuel Ungureanu subliniază că "Din această sumă ar trebui să fie decontată, hemodializa, cheltuielile cu personalul, întreținerea clădirii, transportul bolnavilor uneori de la zeci de kilometri și multe medicamente esențiale care lipsesc cu desăvârșire în foarte multe centre de dializă."Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el acuză faptul că "adevărul a fost ocolit convenabil" la o dezbatere care a avut loc ieri, la care "4 coloși din lumea dializei au stat la masă cu Ministrul Finanțelor, reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei de Asigurări"."Astăzi, am participat, neinvitat, la unul dintre festivalurile minciunii, specifice dezbaterilor din domeniul sanitar.În România avem 13.983 de pacienți ai căror rinichi nu funcționează și sunt dependenți de dializă.Pentru ei, statul român plătește doar 496 de lei pe fiecare ședință de dializă.Din această sumă ar trebui să fie decontată, hemodializa, cheltuielile cu personalul, întreținerea clădirii, transportul bolnavilor uneori de la zeci de kilometri și multe medicamente esențiale care lipsesc cu desăvârșire în foarte multe centre de dializă.Prețul impus de autorități, repet, este de doar 106 euro, acest calcul "din burtă" a fost băgat "pe gât" furnizorilor de servicii încă din anul 2008.În Italia, spre exemplu, statul cheltuie pentru fiecare pacient cu insuficiență renală cronică, minim 250 de euro, pe fiecare ședință de dializă.Mai mult decât dublu.Are rost să vorbim despre diferența de tratament, calitatea medicamentelor și grija pentru calitatea vieții pentru acești bolnavi?4 coloși din lumea dializei au stat la masă astăzi cu Ministrul Finanțelor, reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei de Asigurări.Adevărul a fost ocolit convenabil.Pacienții dializați din România nu sunt la fel de bine îngrijiți ca cei din țări unde finanțarea este de două ori mai bună.Atunci când companiile private care au investit în această procedură și-au făcut calcule pentru afacerea lor, au văzut că trebuie să taie din cheltuieli.De unde credeți că au tăiat?Vă las să vă enervați urmărind alocuțiunea unui secretar de stat degeaba din Ministerul Sănătății.Conform ultimelor date suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește alocarea de resurse pentru sistemul sanitar. Ultimul loc."Prezent la dezbatere, furnizorul de servicii private de dializă Fresenius a atras, la rândul său, atenția că "Ne vom trezi în situația în care fie nu vom mai putea transporta bolnavii, pentru că costul pe care acești transportatori îl cer în ziua de astăzi este mult mai mare decât era acum 3 sau 4 ani și vom ajunge și în situația de a nu mai putea face investiții la nivelul celor pe care le-am făcut. Nu aș vrea să dau o cifră vizavi de tratamentele efectuate și neplătite până acum de Casă (CNAS - n.red.) pentru că pacienții noi nu sunt plătiți în cursul aceluiași an, pacienții noi nu intră în acea recorelare care trebuie făcută trimestrial, așa cum spune legea. Noi am primit acești pacienți, nu am refuzat niciodată pacienți noi, dar acest lucru nu va funcționa la infinit."