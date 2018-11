Sorina Pintea: Există suspiciuni de decontări duble nu doar în sistemul privat, ci şi în cel public

"Am spus de nenumărate ori că dorim o cheltuire eficientă a banilor care există. Sunt puţini, dar trebuie să îi cheltuim eficient. Am avut discuţii cu ministrul de Finanţe şi cu oficiali CNAS. În baza unor suspiciuni rezonabile, în urma discuţiilor avute cu cei de la Antifraudă, ANAF, am ajuns la concluzia că trebuie să demarăm nişte acţiuni de control comune. Acţiuni care au demarat în urmă cu aproximativ o lună, deci nu a fost o noutate", a afirmat Sorina Pintea, citată de Agerpres.Ministrul Sănătății mai spune că există suspiciuni legate de decontări duble şi în sectorul public, nu doar cel privat: "Am început cu cele cinci, dar vom continua cu toţi furnizorii privaţi care oferă servicii pe bază de abonament. (...) Acum discutăm doar despre abonament, dar cu siguranţă după discutăm şi despre prestarea serviciilor medicale. Există suspiciuni, nu doar în sistemul privat, ci şi cel public că se înregistrează consultaţii fictive, de exemplu servicii medicale fictive spre a fi decontate sau pentru a se putea deconta analize medicale sau medicamente pe ele."