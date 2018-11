Studiu: Unul din 5 cupluri din România suferă de infertilitate

"România este țară în care se înregistrează cel mai mare declin demografic din lume. Până în 2050, țară noastră va pierde 23 la sută din populație, o arată raportul «Perspectivele Populației Mondiale», realizat de Departamentul de Afaceri Economice și Sociale al ONU. România va avea, peste 32 de ani, o populație de 14,3 milioane de locuitori, față de 19,6 milioane cât aveam în 2017. Asta înseamnă o pierdere de 5 milioane de oameni, cifra care plasează țară noastră în topul celor 10 națiuni în care populația se va reduce drastic în următorii ani", spun reprezentanții Asociației "Și eu am dreptul să fiu părinte".Potrivit sursei citate, la cifrele menționate mai sus contribuie atât îmbătrânirea populației, migrarea tinerilor peste hotare, dar mai ales rata fertilității din ce în ce mai scăzută. "Unul din cinci cupluri din România suferă de infertilitate, o arată cel mai recent studiu realizat de Asociația de Reproducere Umană din România. 16,8 % din populaţia fertilă studiată a trecut sau trece printr-o astfel de problemă. 11% dintre cupluri au încercat mai bine de 5 ani să devină părinţi. Iar dintre cei care aşteaptă acum un copil, 10% au apelat la fertilizare în vitro, cu prețul unor sume mari din propriul buzunar, cu împrumuturi la bănci ori la rude", se mai arată în datele prezentate de Asociației "Și eu am dreptul să fiu părinte" la evenimentul "Țata copiilor invizibili", organizat, luni, cu ocazia Zilei naționale de luptă împotriva infertilității.La eveniment au participat și cupluri care au reușit, după mulți ani, să aibă un copil, cu ajutorul fertilizării in vitro (FIV).Este și cazul soților Florentina și Cristian Stan, din Pitești, care, după 9 ani de chinuri, au reușit, cu ajutorul FIV, să aibă un copil, pe Diana, o bebelușă care are câteva luni. "Povestea Dianei începe în urmă cu 9 ani de chinuri, adică timp în care am făcut foarte multe tratamente, analize peste analize, vizite la doctor și până la urmă s-a întâmplat această minune, prin FIV, după atâta vreme. Ideea este să găsești medicul potrivit la momentul potrivit. Poți să umbli pe la o mie de doctori, toți se pricep dar nimeni nu știe să facă nimic. Trebuie să ai și un medic care să te ajute. În mare, dacă este să mă refer la costuri, care oricum nu mai contează, în cei nouă ani mai făceam o casă", a declarat, pentru Mediafax, Cristian Stan.La evenimentul de luni a participat și primarul general, Gabriela Firea, care susține la Primăria Capitalei un program de finanțare a procedurilor FIV, pentru cuplurile din București. Gabriela Firea a declarat că din cei trei copii pe care îi are, unul dintre ei a fost conceput cu ajutorul FIV.