Medicul Dan Grigorescu: La Brașov am promovat prima dată ideea 'decuplării' de Ministerul Sănătății a proiectului noului spital regional. Welcome to the club, Clujule!

Consiliul Județean Cluj va încerca să devină titular pentru construirea spitalului regional pentru a putea accesa bani europeni și a demara mai repede proiectul, în condițiile în care "Guvernul a amânat accesarea banilor după 2020-2025, iar noi nu avem niciun motiv să stăm să așteptăm", a declarat în urmă cu p zi, pentru HotNews.ro, președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Oficialul clujean a atras atenția că în acest moment "sunt 9 miliarde de euro care nu sunt trași pentru infrastructură", iar dacă ghidul Programului Operațional Regional se va modifica astfel încât Consiliul Județean să poată fi eligibil pentru spitalul regional, pașii pentru construirea acestuia ar putea fi demarați anul viitor."Să stau să mă uit cum Guvernul nu depune proiecte pentru finanțare europeană, când avem banii care ne așteaptă, este inadmisibil", a declarat Alin Tișe pentru HotNews.ro.La rândul său, medicul brașovean Dan Grigorescu spune că "Noul spital al Brașovului (devenit între timp și regional) a fost primul asumat la nivel național la finele lui 2016 pentru a fi construit de o autoritate publică locală (Primăria Brașov), tot la propunerea și argumentația ANSB (Asociația Noul Spital Brașov).""Că montajul financiar propus (FM-PPP sub auspiciile BERD) este de asemenea o premieră națională, în contextul neîncrederii că Guvernul poate asigura vreodată fondurile necesare și în acela că fondurile europene rămân accesibile doar pentru Cluj, Iași și Craiova", adaugă Dan Grigorescu."Așadar, welcome to the club, Clujule!", este mesajul transmis de medicul brașovean.