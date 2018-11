Asistenta concediată de la Spitalul Universitar după ce a făcut greva foamei: O întreb pe Sorina Pintea care este raportul Corpului de control și din ce motive nu-l face public

Mesajul integral al asistentei Mariana Luceanu, postat pe Facebook:





Mariana Luceanu amintește, într-o postare pe Facebook, că se împlinesc 3 luni de când ea și colegul ei, Daniel Simion, au renunțat la greva foamei, iar ministrul Sănătății le-a promis, la acea vreme, că "nu ni se va întâmpla nimic, să așteptăm să se termine controlul Corpului de Control al Ministrului și-l va face public!""Așa că-mi permit s-o întreb public pe doamna ministru Sorina Pintea... care este raportul corpului de control și din ce motive nu-l face public ??? De ce la alte spitale raporturile au fost date în cel mai scurt timp posibil dar nu și la SUUB ??? Doar pentru faptul că la SUUB este manager partenera de viață a profesorului Oprescu sau sunt alte interese la mijloc ??? Noi cei doi care ne-am sacrificat familiile ... sănătatea ... în cazul meu și slujba pentru a schimba ceva în acest sistem sanitar care este mâncat de cariile intereselor politice nu merităm un răspuns de bun simț ???""Astăzi s-au împlit trei luni de când eu și colegul meu Daniel Simion am renunțat la forma de protest din respect pentru Doamna Ministru Sorina Pintea... care la vremea respectivă a trimis un Secretar de Stat și pe Doamna Purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății să discute cu noi ... la vremea respectivă dânsa prin reprezentanții săi ne promitea că nu ni se va întâmpla nimic să așteptăm să se termine controlul Corpului de Control al Ministrului și -l va face public !!! Au trecut trei luni și nimic din ceea ce a promis dânsa nu s-a întâmplat... ba mai mult i-am trimis o întrebare prin mesaj privat Dnei Ministru și m-a ignorat ... așa că-mi permit s-o întreb public pe Doamna Ministru Sorina Pintea... care este raportul corpului de control și din ce motive nu-l face public ??? De ce la alte spitale raporturile au fost date în cel mai scurt timp posibil dar nu și la SUUB ??? Doar pentru faptul că la SUUB este manager partenera de viață a profesorului Oprescu sau sunt alte interese la mijloc ??? Noi cei doi care ne-am sacrificat familiile ... sănătatea ... în cazul meu și slujba pentru a schimba ceva în acest sistem sanitar care este mâncat de cariile intereselor politice nu merităm un răspuns de bun simț ???"Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a afirmat, pe 15 noiembrie , într-o conferință de presă, după ce a fost întrebată de un jurnalist când va fi prezentat raportul Corpului de Control al instituției după controlul de la Spitalul Universitar și care sunt concluziile acestuia, că "Va fi o altă conferință de presă pe această temă."Sorina Pintea a trimis Corpul de Control al Ministerului la Spitalul Universitar în luna august, după ce doi asistenți medicali - Mariana Luceanu și Daniel Simion - au intrat în greva foamei pentru a protesta față de condițiile din spital.Pe 12 octombrie, ministrul Sănătății declara că raportul Corpului de Control este în curs de finalizare și că acesta sesizează probleme privind modul în care se face dezinfecţia în anumite zone din unitatea medicală.Sorina Pintea mai spunea, atunci, că "la Spitalul Universitar s-ar putea să existe probleme de natură penală", iar "raportul Corpului de control va fi trimis la Parchet".Mariana Luceanu, unul dintre cei doi asistenți medicali de la Spitalul Universitar care au făcut greva foamei în luna august pentru a protesta față de condițiile din spital, a fost concediată la începutul lunii octombrie, deși are statut de avertizor de integritate. Sorina Pintea declara, la acea vreme, că concedierea asistentei reprezintă "o problemă internă a spitalului".