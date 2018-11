Memoriu al kinetoterapeuților, depus la Parlament: Ei acuză că au salarii mai mici decât asistentele și infirmierele din spitale

"Având în vedere Avizul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx.422/2018) al Comisiei pentru sănătate și familie din 19 septembrie 2018, și aprobându-se un amendament din care kinetoterapeuții/profesorii CFM /fiziokinetoterapeuții sunt excluși de la orice mărire salarială iar motivul invocat de cei care au adoptat legea 153/2017, anume stoparea fenomenului de plecare a personalului căruia s-au aplicat măririle salariale (medici, asistenți) neregăsindu-se în această lege, duce la un lucru destul de grav și anume toți fizioterapeuții sunt discriminați prin încălcarea principiului 'La muncă egală, salarii egale' ", atrag atenția semnatarii memoriului."Considerăm ca o mare nedreptate și discriminare faptul că am fost excluși de la mărirea salariilor și a coeficientului de ierarhizare iar prin aceasta, luând în considerare decizia nr.22/2016 a Curții Constituționale prin care se decide ca fiind neconstituțională diferențierea nejustificată a indemnizațiilor unei categorii socioprofesionale, considerăm ca fiind neconstituțională o astfel de diferențiere salarială între categoriile profesinale din sistemul sanitar de stat", adaugă semnatarii memoriului."În grila de salarizare din legea 153/2017, în unități clinice un kinetoterapeut are salariul de bază 4259 lei. Pastrând raportul punctajului dat de Casa de Sănătate din contractul cadru, un medic specialist din unitățile clinice având 18 puncte și un salariu de bază gradația zero de 9900 lei, ar trebui ca un kinetoterapeut care are 15 puncte, să aibe salariul de bază gradația zero, de 8250 lei. În vederea respectării principiului importanţei sociale a muncii, propunem ca, în unităţile clinice, pentru kinetoterapeut și profesor CFM, salariul de bază să fie același cu cel al medicului rezident anul IV, pentru fiziokinetoterapeut principal să fie egal cu cel al medicului rezident anul V, cu respectarea corelaţiilor pe tipuri de unităţi şi pe locuri de muncă", se arată în memoriu."Comparativ cu asistentul medical și cu infirmierul, kinetoterapeutul, profesorul de cultură fizică medicală și fiziokinetoterapeutul au salariul net mult redus, acest aspect nerespectând principiul importanței sociale a muncii, salarizarea nefiind în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor. Acest lucru reiese din fluturașii de salariu de mai jos, unde un kinetoterapeut are salariul net de 2255 lei, iar o infirmieră are 2509 lei și un asistent medical cu studii medii are 2836 lei", atrag atenția semnatarii memoriului.