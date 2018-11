Cabinetele medicale, exceptate de la acreditarea prin ANMCS. Medicii se plângeau că taxele impuse de instituția condusă de Vasile Cepoi îi "falimentează'' și îi ''izgonesc din țară''

În cele din urmă, un alt proiect de lege, care prevede exceptarea cabinetelor de la acreditarea prin ANMCS, a ajuns în Parlament. Proiectul de lege a fost adoptat în luna octombrie de Senat, a primit ieri aviz favorabil, cu amendamente, de Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, iar astăzi a fost adoptat de deputați (cameră decizională).











ANMCS a cerut 12.000 de euro pentru acreditarea Hospice Sibiu



O lege adoptată anul trecut, care prevedea că o a patra instituție, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, va veni în control și va trebui să acrediteze cabinetele medicale, a fost puternic contestată, în ultimele luni, de medici. Mărul discordiei : Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate. Aceasta prevede că fiecare furnizor de servicii medicale aflat în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate - cabinet medical sau spital - trebuie să fie acreditat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).Medicii s-au plâns însă că activitatea lor este deja controlată periodic de 3 instituții diferite - Direcțiile de Sănătate Publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor.Medicii au acuzat faptul că ANMCS impune taxe prea mari și criterii ''imposibil de aplicat în România'' la acreditarea cabinetelor.Medicii de familie, specialiști și stomatologii au cerut la începutul acestui an Parlamentului exceptarea lor de la prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, ce prevede obligativitatea acreditării tuturor cabinetelor medicale de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate este o instituție înființată pe structura fostei Comisii Naționale de Acreditare a Spitalelor, care avea ca atribuție acreditarea spitalelor. Președintele ANMCS este Vasile Cepoi.Contactați de HotNews.ro, reprezentanții Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate respingeau, în primăvara acestui an, criticile aduse de medici: ei spuneau că ANMCS ''nu este o instituție de control'' și susțineau că tarifele de acreditare nu pot fi mai mari de "500-600 de euro per cabinet".Totuși, în toamna anului 2017, ANMCS a cerut o taxă de aproximativ 12.000 de euro pentru acreditarea Hospice-ului pentru copii 'Dr. Carl Wolff' din Sibiu, singurul din țară unde sunt îngrijiți copii bolnavi în fază terminală.În prezent, Hospice Sibiu a cerut și așteaptă o recalculare a acestei taxe, care ''depășea cu mult situația noastră'', în condițiile în care centrul este finanțat, în principal, din donații și sponsorizări, după cum a precizat pentru HotNews.ro managerul centrului de îngrijiri paliative, Rhein Ortrun. Reprezentanții Hospice Sibiu au primit asigurări de la ANMCS că "se discută despre o scădere considerabilă a taxei de acreditare și că va fi vorba despre o sumă rezonabilă''. Procedura și criteriile de acreditare diferă însă total în cazul unui hospice și al unui cabinet medical, atrage atenția Rhein Ortrun, managerul Hospice-ului 'Dr. Carl Wolff' din Sibiu.