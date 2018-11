Supraviețuitorii incendiului din Colectiv acuză că Ordinul care va reglementa transferul în străinătate al pacienților arși îngreunează actuala procedură

Cum va fi decis transferul unui pacient mare ars în străinătate











"Comisia analizează dosarul medical al pacientului și după caz, stabilește, motivând necesitatea, transferul pacientului în vederea efectuării tratamentului în străinătate", se mai arată în proiectul de ordin.



"Decizia comisiei de transfer al pacientului pentru tratamentul în străinatate se aprobă de către ministrul sănătății, care solicită la Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Centrul operativ pentru situații de urgență, asigurarea transportului autorizat. Decizia comisiei se comunică imediat medicului curant al pacientului și celorlalte instituții sau autorități cu competențe în asigurarea transportului medical și plății pentru tratamentul care urmează a fi efectuat", mai prevede documentul.



"Decontarea cheltuielilor pentru pacienții cu arsuri transferați în strainătate se realizează de către Casele Județene de asigurări de sănătate pe baza formularului S2 pentru pacienții asigurați și de către Ministerul Sănătății conform metodologiei de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, pentru pacienții neasigurați", se mai arată în proiectul de ordin postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății.



În România nu poate fi tratat în siguranță nici măcar un singur pacient "mare ars"



România nu are, la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient "mare ars", o spun chiar medicii care se lovesc de astfel de cazuri. Câțiva medici au explicat recent, pentru HotNews.ro, de ce cele 11 paturi pentru mari arși - 6 la Spitalul Floreasca și 5 la Spitalul de Arși din București - la care a făcut referire, în declarațiile publice, ministrul Sorina Pintea, sunt departe de a fi sigure pentru acești pacienți.



Cheia problemei: lipsa de infrastructură care să permită izolarea perfectă a acestor răniți, în lipsa căreia orice renovare/dotare sunt insuficiente.



Singura soluție realistă pentru marii arși rămâne, în acest moment, transferul la spitale din străinătate.



Acesta este și unul dintre puținele lucruri care s-au schimbat după Colectiv: atitudinea față de ei. Anul acesta, Sorina Pintea a aprobat rapid, în câteva cazuri foarte grave, transferul în afara țării.





HotNews.ro a explicat pe larg care sunt motivele pentru care România nu are, în acest moment, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient mare ars:

Punctul de vedere transmis de o parte dintre supraviețuitorii incendiului din clubul Colectiv cu privire la Ordinul de ministru de înfințare a comisiei de analiză a solicitărilor de transfer:"Stimată doamnă ministru Sorina Pintea,În urma întâlnirii pe care am avut-o cu dvs. în 8 noiembrie 2018 am convenit inițierea unui dialog și a unei colaborări pentru crearea unui mecanism de transfer rapid al pacienților care au suferit arsuri grave.Constatăm cu îngrijorare că proiectul de "ORDIN pentru înființarea comisiei de analiză a solicitărilor de transfer în străinătate în vederea efectuării tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave" afișat pe site-ul Ministerului Sănătății, sectiunea Acte normative în transparență decizională, prin care se stabilește constituirea unei comisii pentru analiza solicitărilor de transfer în străinătate, în vederea efectuării tratamentului pentru pacienții cu arsuri grave, nu numai că pune un filtru în plus actualelor proceduri, deja greoaie, dar și încalcă prevederi din legislația în vigoare:Legislația europeană privind drepturile persoanelor asigurate medical - Regulations EC No 883/ 2004 si 987/ 2009, precum și Directiva nr. 24/2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere și în special procedura de eliberare a Formularului European S2;Hotărârea de Guvern nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordinul nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri.Comform proiectului de Ordin afisat pe site-ul Ministerului Sanatatii, timpul pretios si limitat al unui pacient cu arsuri severe urmeaza sa fie pierdut in proceduri suplimentare de analiza si aprobare - intrunirea unei comisii este o formalitate care necesita timp, la fel si analiza documentatiei privind situatia medicala. Aceasta analiza primara se face oricum, atat la nivelul unitatilor sanitare in care pacientii sunt internati in Romania si al Casei de Asigurari de Sanatate (judetene si nationale), cat si la nivelul centrelor de specialitate din strainatate care sunt contactate in vederea transferului.Este in detrimentul pacientului ca procedura de evaluare sa aiba mai multe etape care sa nu ajute la stabilirea unui tratament adecvat.Crearea acestei comisii nu aduce nimic benefic - informatii relevante in plus privind evaluarea starii pacientului, constatarea gradului arsurilor si al suprafetelor afectate. Este doar un pas birocratic intermediar care poate diminua considerabil sansa la viata a unor persoane pentru care fiecare ora in plus este importanta si poate conta in ecuatia starii generale si in parametrii de evaluare pentru un potential transfer.Propunerea noastra este de a simplifica, nu de a complica proceduri. Un mecanism de transfer automat in centre specializate din strainatate presupune o evaluare primara la nivelul unitatii sanitare in care pacientul este admis imediat dupa incidentul care a produs arsura si un transfer implicit in momentul in care ne incadram in parametrii stabiliti prin OMS 476/2017. Practic, intrunirea acestor conditii trebuie sa declanseze automat eliberarea Formularului European S2 (atata timp cat decontarea nu se va face dintr-un fond special destinat acestor situatii, ci tot in baza S2).Propunerea de Ordin complica situatia existenta, in termeni de etape birocratice, si adauga o presiune suplimentara asupra personalului medical, presiune existenta oricum si in acest moment, care a condus deja la refuzul de a recomanda transferul pacientilor in centre de specialitate sau la temporizarea unor solicitari de transfer in strainatate. Este important de clarificat faptul ca solicitarea acestor transferuri in centre de specialitate din afara tarii, atat in cazul pacientilor care sufera arsuri severe, cat si in cazul altor patologii grave NU reprezinta o evaluare a competentei si a nivelului de pregatire al personalului medical.Propunerea Dvs. de Ordin nu contribuie la eficientizarea activitatii derulate de corpul medical si de Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta, care ar trebui sa cunoasca in orice moment numarul real de paturi libere disponibile in tara si sa poata actiona imediat in beneficiul pacientilor si al medicilor implicati in actul terapeutic - fie prin organizarea unui transfer intr-o Unitate functionala pentru pacienti cu arsuri din Romania, fie intr-un Centru pentru tratarea arsurilor din strainatate, in functie de situatia medicala a pacientului.Va rugam sa reconsiderati constituirea acestei comisii, care poate fi utila numai in cazurile in care s-a demarat deja tratamentul in Romania (pentru suprafete arse de sub 20%) iar ulterior evolutia medicala a pacientului ar impune un transfer. Chiar si in aceste conditii, decizia de transfer nu poate incalca prevederile stabilite prin legislatia europeana, cu privire la drepturile pacientului, precum si legislatia romana in vigoare.București, 20 noiembrie 2018Cu stimă,Adrian AlbuMihai GreceaAdina ApostolMariana OpreaMonica AlthamerBogdan Molesag"