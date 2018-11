Sorina Pintea spune că noua lege a transplantului, anunțată inițial "cel târziu" pentru luna septembrie, "este finalizată"

"Am finalizat Legea transplantului, am trimis-o la Guvern spre studiu, tehnică legislativă şi toate celelalte. Eu spun că va fi ceva care nu că va revoluţiona transplantul, ci îl va pune exact acolo unde îi este locul. Ministerul Sănătăţii s-a angajat, inclusiv la Guvern, că în luna decembrie va scoate această lege, cât de curând o vom supune dezbaterii publice. O lege pe care am promis-o. Eu v-aş ruga să ne susţinem împreună, cred că nu mai este cazul să vă spun că voi fi în prima linie a donării de organe", a declarat marți ministrul Sănătăţii, la conferinţa "Transplantul, pacientul pre şi post-transplant şi viaţa cotidiană a acestuia", organizată de Asociaţia Transplantaţilor, potrivit Agerpres.Sorina Pintea a adăugat că există mai multe centre, spitale judeţene unde au fost declaraţi pacienţi în moarte cerebrală şi nu s-a făcut nicio prelevare de organe: "Asta înseamnă că nu există interes. (...) Ce motivează este foarte greu de explicat. În primul rând, ei sunt cointeresaţi financiar prin Programul Naţional de Transplant. Probabil că le este dificil să abordeze aparţinătorii, dar din informaţiile pe care le am (...) nici măcar nu îi abordează. Este foarte uşor, ca spital, să primeşti bani pentru declararea morţii cerebrale, să primeşti bani ca şi coordonator judeţean, e adevărat că nu foarte mulţi, şi totuşi să nu se întâmple nimic."Ministrul Sănătății mai spune că Programul Naţional de Transplant va fi reorganizat, în acest moment el fiind utilizat ineficient: "Vom reorganiza puţin Programul Naţional de Transplant, astfel încât să îi răsplătim cu adevărat pe cei care fac sau să îi pedepsim pe cei care nu fac, pentru că, până la urmă, este o activitate finanţată pe care trebuie să o facă. (...) Încă nu ne-am gândit cum (să fie sancţionaţi - n.r.). În primul rând ne gândim să îi convingem. (...) Ar putea (aceste centre - n.r.) să rămână fără bani. Nu putem avea transplant fără organe. În momentul când doreşti să accezi la o organizaţie internaţională, ăsta e primul lucru. Există în România Programul Naţional de Transplant. Din păcate, utilizat ineficient pe alocuri."