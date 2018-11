Petiție online pentru transferul în Belgia al unui pacient mare ars, semnată de aproape 3.000 de oameni. Sorina Pintea spunea săptămâna trecută că medicii decid transferul, nu ministrul

Va rugam din suflet sa ne ajutați intr-o problema a unui prieten, soț, tata ars intr-o explozie a unui rezervor de tir la Cernavodă. Joi ,8 Noiembrie (de sf Mihail și gavril) la Cernavodă a avut loc explozia. De acolo a fost preluat de ambulanta fara medic si dus la Medgidia. De la Medgidia l-au trimis la Constanta cu alta ambulanta, cu medic venită de la UPU Constanta, neintubat. A ajuns in UPU Constanta in jurul orelor 00:30. Acolo a fost intubat de urgentă și transferat la Floreasca București. La ora 4:30 a ajuns. Are arsuri pe partea de sus a corpului, piept mâini cap și căile aeriene. Nu știm suprafata exacta, pentru ca prima data medicii au zis ca e pe 50-55% din corp acum spun ca 35%. Numele victimei este Șerban Decebal Marian din Constanța, fost pompier ISU Constanta. De la Floreasca nu ni se da acceptul pentru transfer in Belgia.





Starea lui se înrăutățește!















HotNews.ro a explicat pe larg care sunt motivele pentru care România nu are, în acest moment, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient mare ars:

"Are arsuri pe partea de sus a corpului, piept mâini cap și căile aeriene. Nu știm suprafata exacta, pentru ca prima data medicii au zis ca e pe 50-55% din corp acum spun ca 35%. Numele victimei este Șerban Decebal Marian din Constanța, fost pompier ISU Constanta. De la Floreasca nu ni se da acceptul pentru transfer in Belgia. Starea lui se înrăutățește! Avem nevoie de ajutor sa ne susțineti: un tată are dreptul să își crească copiii, Crăciunul se apropie familia trebuie reunită. Da pentru o șansă la viață în spitalul din Belgia!", se arată în petiția online care a adunbat până acum aproape 3.000 de semnături.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, afirma, joia trecută , într-o conferință de presă la Ministerul Sănătății, că "bărbatul beneficiază de cele mai bune îngrijiri medicale, iar medicii sunt cei care decid dacã poate fi sau nu îngrijit în România, nu ministrul".Ministrul Sănătății mai spunea, săptămâna trecută, că a discutat cu medicii de la Floreasca, iar șansele de supraviețuire ale bărbatului sunt de 50%."Nu eu sufar, ci lumea sufera in mineAvem nevoie de ajutor sa ne susțineti: un tată are dreptul să își crească copiii, Crăciunul se apropie familia trebuie reunităDa pentru o șansă la viață în spitalul din Belgia!"