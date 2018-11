Cum a fost tâlhărit în propria casă medicul Cătălin Petrencic, care și-a construit cabinetul cu bani împrumutați de la bancă: Aveam sentimentul că îmi trăiesc ultimele clipe. Sunt aici de 30 de ani și mereu am dormit cu ușile descuiate, niciodată nu a venit nimeni

Cătălin Petrencic consideră că astfel de incidente reprezintă o urmare a faptului că în acest moment, în România, "Este încurajat cel care nu muncește, care nu este capabil, care nu vrea, să se ducă peste cel care are, cât de cât, cineva care muncește și are ceva acolo, cât să poată trăi. La țară poate se fura o găină din curte sau niște ouă din cuibar. Dar acum este o violență care este încurajată pentru că nu are răspuns pe măsura faptelor. Este o încurajare. S-a întâmplat acum la mine, s-a mai întâmplat acum o lună sau două la un medic din Călărași. Există mentalitatea că medicii au și atunci acești oameni se gândesc să vină să ne dea în cap. Asta este țara în care trăim."

















"Este adevărat, am fost tâlhărit, lovit, încătușat timp de două ore, totul a fost devastat, atât în cabinetul medical, cât și în locuința mea, au creat un haos de neimaginat în ceea ce era organizat și pus la punct. Eu am încercat să mă apăr, dar aveam tot timpul sentimentul că îmi trăiesc ultimele clipe", a declarat Cătălin Petrencic, pentru HotNews.ro.Incidentul s-a petrecut vineri noapte, în jurul orei 1:00.Cătălin Petrencic a subliniat că nu poate oferi alte amănunte despre ceea ce s-a întâmplat, deoarece ancheta în acest caz este în curs. El a subliniat, însă, că "Polițiștii au fost șocați de ceea ce au găsit aici, de această violență. Chiar anchetatorii mi-au spus: "Ceea ce s-a întâmplat la dumneavoastră nu am mai întâlnit până acum.' ""Hoții au luat din locuință o mică sumă de bani, și tocmai pentru că nu au găsit mai mulți bani, au devastat tot. Eu sunt de peste 30 de ani aici, mereu am dormit cu ușile descuiate, aveam bunuri în curte pe care plecam și le lăsam, și niciodată nu s-a întâmplat să vină absolut nimeni. Eu aici nu am nici măcar gard și nu am pentru că am crezut că nu am de ce să îmi fac gard: oamenii aici mă cunosc, mă respectă, știu ceea ce am, mai degrabă ceea ce nu am, și nu există vreun motiv ca să fiu o țintă. Acești oameni au acționat pentru puținul pe care îl aveam. Sunt un amărât de medic de țară care 31 de ani a dat de la el pentru ceilalți. Au considerat că dacă am o mașină în curte am și miliarde în casă. Acea mașină e munca unui om care nu are soție, nu are copii, are 60 de ani, 30 și ceva de ani de muncă și este culmea a ceea ce putea avea acest om. Am făcut 3 ani de navetă în cele mai mizerabile condiții și am spus că poate voi avea și eu vreodată ceva pentru ca atunci când mă duc de la stânga la dreapta să nu merg într-un tren fără geamuri sau într-o mașină de porci", spune Cătălin Petrencic.Medicul a subliniat că 13 oameni au muncit timp de o zi, sâmbătă, să pună la punct cabinetul medical și locuința după tâlhărie, iar alți 6 oameni a doua zi, duminică, astfel că luni dimineață "Cabinetul a fost în stare bună luni dimineață la prima oră, funcțional, oamenii puteau să vină la consultație și au venit."​"Mi-am dorit chiar din facultate să fiu ceea ce alții n-ar putea fi pentru oameni. Mă gândeam cum ar fi să fiu bolnav și să nu am acces la asistență medicală. Ce medic s-ar duce într-o localitate izolată să acorde asistență medicală în condiții vitrege? Am zis că nu prea mulți ar face asta, hai să fiu eu", povestea în vara aceasta medicul Cătălin Petrencic într-un interviu pentru HotNews.ro.Ar fi putut să plece să lucreze în București, iar mai târziu în Italia, dar a ales de fiecare dată să rămână. Cel mai greu moment a fost în 2006, când Dunărea a inundat câteva sate din zonă. Sute de case au fost puse la pâmânt, printre care și locuința și cabinetul său. La 50 de ani, Cătălin Petrencic s-a trezit într-o situație disperată: nu mai avea unde locui, nu mai avea cabinet medical, iar Casa Județeană de Asigurări de Sănătate îl amenința cu rezilierea contractului, pe motiv că își consulta pacienții, mulți dintre ei sinistrați, într-o cămăruță de 3 metri pătrați, pusă la dispoziție de Primărie, care "nu îndeplinea condițiile igienico-sanitare de funcționare".În aprilie 2006, apele Dunării au crescut foarte mult și riscau să inunde Oltenița, Călărași și Brăila. "Cei care erau pe vremea aia în conducere s-au gândit să facă o spărtură în digul Dunării să inunde niște sate și au făcut-o. Au inundat câteva mii de hectare de teren, câteva sute de case au fost dărâmate din cauza apei, printre care și cabinetul meu", își amintește Cătălin Petrencic despre cel mai greu moment de când se află la Mânăstirea.Clădirea fostului dispensar, în care medicul și locuia pe atunci, a stat sub ape două luni. Cătălin Petrencic a fost nevoit să intre cu barca armatei pentru a recupera, de la etajul clădirii, documentele și registrele.Primăria i-a pus atunci la dispoziție "o cameră de 3 pe 3 unde dormeam eu, o cameră de 3 pe 3 unde consultam și vaccinam, o bucătărioară de 1 pe 2 și un closet unde aveam și fișierul, tot așa de 1 pe 2. Și am stat din mai până în decembrie acolo".Cătălin Petrencic avea un teren cumpărat cu câțiva ani în urmă, "în ideea că dacă tot stau la țară, poate cândva îmi voi face și o casă". A hotărât să își construiască o casă și un cabinet medical pe acel teren. "Bani nu aveam, am fost la 4-5 bănci și toate m-au refuzat pentru că nu eram eligibil pentru un astfel de credit."Într-un târziu, a găsit o bancă ce acorda credite pentru cabinete medicale. Casa, o construcție pe structură metalică, a fost gata repede, în decembrie 2006, când medicul s-a mutat acolo și a început să își primească tot acolo și pacienții. Anul acesta, pe 1 august, a plătit ultima rată la creditul luat pe 12 ani.În ceea ce privește clădirea fostului dispensar, inundată în 2006, Cătălin Petrencic își amintește că, după inundații, "toți oficialii au venit, au constatat, au zis 'Da, trebuie făcut' ". Reabilitarea clădirii a început abia recent, în 2018.400 de localități din România au un deficit de 500 de medici de familie, arată cele mai recente date ale Societății Naționale de Medicina Familiei, centralizate în anul 2015. Cătălin Petrencic spune că, între timp, este posibil ca deficitul să se fi accentuat: "Pentru că media de vârstă a medicilor de familie este de peste 50 de ani, o parte au ieșit la pensie, iar alții au plecat. Pentru că, în condițiile de acum, un cabinet cu 1.000 - 1.200 de asigurați nu poate funcționa. Cheltuielile sunt mari, iar 1.000 - 1.200 de asigurați nu aduc venitul suficient. Deci medicii ori nu se duc în astfel de localități, mai ales dacă sunt izolate sau zone care nu le convin și lasă aceste localități fără medic. La Ulmu (în județul Călărași - n.red.), unde sunt 1.100-1.200 de asigurați, nu au medic stabil de peste 10 ani. Și deși Primăria a renovat clădirea ca să stea medicul în localitate, să aibă condiții, nu au atras niciun medic în 20 de ani."Cătălin Petrencic crede însă că, așa cum stau acum lucrurile, numărul medicilor de familie, în special în mediul rural, va scădea și mai mult: "În timp, medicina de familie, și datorită veniturilor, dar și a birocrației, a lipsei de înțelegere, nu va mai fi atractivă. Pentru că să faci 6 ani de facultate, să faci 3 sau 4 ani de rezidențiat și să te trezești undeva într-o comună unde populația este puțin numeroasă, nu îți aduce un venit, în care SIUI (Sistemul informatic unic integrat - n.red.) nu funcționează și trebuie să stai nopțile să poți să înregistrezi datele, unde ți se cer o mulțime de lucruri aberante, care nu țin de practica medicală, nu sunt nici în folosul tău, nici în folosul pacientului, nici al sistemului, atunci de ce să meargă medicul acolo? "