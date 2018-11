Sorina Pintea: Peste 800 de mii de români suferă de diabet. Numărul copiilor bolnavi, în creștere

"Numărul de persoane care suferă de diabet este foarte mare, 823.000 la nivelul ţării, care sunt trataţi în cadrul programului naţional de diabet. Incidenţa diabetului este foarte mare la nivelul României - 12,4% din nivelul populaţiei României. (...) În rândurile copiilor se constată o creştere a incidenţei diabetului. Astăzi avem în monitorizare 3.440 de copii cu diabet zaharat tip I. Aceste date au impus necesitatea unei măsuri urgente. În primul rând pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor cu diabet. O bună monitorizare a glicemiei va reduce riscul de apariţie a complicaţiilor acute şi cronice cauzate de diabet. (...) Un rol important îl are medicul de familie, care are posibilitatea să evalueze riscul de îmbolnăvire (...) prin efectuarea controalelor de rutină", a declarat ministrul Sănătăţii, într-o conferinţă de presă organizată de Ziua Mondială a Diabetului.Printre masurile care vizeaza imbunatatirea modului de monitorizare a glicemiei si a tratamentelor necesare pacientilor cu diabet se numara HG 737/2018, adoptata de Guvern in data de 1 octombrie, prin care Programul National de diabet a fost reorganizat in doua subprograme, arată Ministerul Sănătății, într-un comunicat:- subprogramul de diabet zaharat tip 1;- subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestațional.Pentru realizarea unui control optim al nivelului de glicemie, a fost asigurat accesul bolnavilor cu diabet zaharat tip 1 la tehnologii de ultima generatie in domeniul dispozitivelor medicale specifice pentru administrarea tratamentului si automonitorizarea nivelului glicemic, potrivit Ministerului Sănătății.Beneficiile introducerii acestor sisteme moderne de monitorizare si tratament constau in eficientizarea schemelor terapeutice administrate bolnavilor insulino-dependenți si reducerea reducerea riscului de apariţie a hipoglicemiilor și a complicaţiilor cronice specifice diabetului zaharat dezechilibrat, insuficient controlat, precum și a severității acestor episoade.Accesul la sistemele de monitorizare continuă a glicemiei şi sistemele de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, precum şi a materialelor consumabile aferente acestora, este asigurat prin 11 centre de specialitate din tara, in baza unor criterii de eligibilitate, arată Ministerul Sănătății. Se estimeaza ca printre beneficiarii acestor dispozitive vor fi si 3.600 de copii.Achiziţia, montarea şi eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat se realizează prin centrele metodologice regionale din București (4 spitale) , Timișoara (2 spitale), Iași (2 spitale), Cluj (2 spitale), Dolj (1 spital)De asemenea, anul acesta, au fost introduse in Lista de medicamente compensate si gratuie trei molecule noi, care cresc opțiunile de tratament ale adulţilor cu diabet zaharat tip 2. Moleculele nou introduse contribuie la îmbunățirea controlului glicemic, prin administrare în combinaţie cu alte medicamente hipoglicemiante, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.Tot din acest an, in pachetul de servicii medicale de baza acordat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost introdus screeningul prenatal realizat la nivelul maternitatilor din tara. In cadrul acestui pachet, fiecare gravida are acces la o serie de servicii medicale printre care sunt incluse controlul glicemiei si toleranta la glucoza.La nivel national, in anul 2017 , 1.785.300 de persoane cu varsta inte 20 si 79 de ani, reprezentand 12,4% din populatia Romaniei sufereau de diabet. In anul 2018, 823.280 de pacienti cu diabet beneficiaza de tratament in cadrul Programului National de diabet. Si in randul copiilor se constata o crestere a incidentei diabetului. Astazi sunt in monitorizare 3.440 de copii cu diabet zaharat tip 1.La nivel mondial, 1 din 11 adulti are diabet ( aproximativ 425 milioane), iar majoritatea cazurilor sunt diabet tip 2. In Europa, peste 66 de milioane de persoane sufera de diabet zaharat, din care peste 38% dintre cazuri nu au fost diagnosticate si prezinta un risc mai mare de complicatii.