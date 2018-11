Clinica de Oncologie a Spitalului Judeţean Mureș a rămas fără singurul aparat de radioterapie din județ

"Comenzile s-au făcut, aşteptăm să ajungă piesele, o parte din SUA, o parte din Europa, este un aparat foarte vechi şi am investit în el undeva la 8 miliarde de lei (lei vechi, n.r.) în ultimii 4 ani. Ce se poate reprograma, reprogramăm, ce nu, dirijăm către alte centre. Nu depinde de noi, noi încercăm să mişcăm cât de repede, în condiţiile birocraţiei actuale din România. Spitalul nostru este cuprins pe listă de Ministerul Sănătăţii, în programul derulat prin intermediul Băncii Mondiale, şi vom primi un aparat nou. Am început deja procedurile pentru construcţia noului buncăr, anul acesta pornim construcţia noului buncăr iar aparatul va fi livrat de către Ministerul Sănătăţii anul viitor", a declarat medicul Dan Sîmplăean.La începutul acestui an, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat realizarea lucrării "Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie", în valoare de 4.842.118,91 lei , echivalentul a 1.039.951,66 euro la Spitalul Județean Mureș.Ministerul Sănătăţii derulează proiectul "Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar", finanţat prin Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul căruia urmează să se achiziţioneze prin licitaţie echipamente specifice de radioterapie inclusiv pentru Secţia Clinică de Oncologie Medicală şi Laboratorul de radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş. În noul centru de radioterapie va fi instalat un accelerator linear şi o cameră CT.În prezent, în cadrul acestei secţii există un laborator de radioterapie dotat cu un buncăr care nu asigură capacitatea necesară desfăşurării activităţilor medicale în condiţii optime."Din punct de vedere tehnologic, ansamblul nu mai corespunde standardelor medicale actuale, având o vechime considerabilă. Clinica de Oncologie, pe care acest buncăr o deserveşte, nu beneficiază de o structură constructivă care să permită modificările necesare unei extinderi", au precizat reprezentanţii CJ Mureş.