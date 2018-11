FOTO Medicii de la Spitalul Județean din Cluj, acuzați de fiul unei paciente că i-au fixat acesteia cu carton mâna fracturată, din cauză că nu aveau atele în spital

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Cluj au fixat cu bucăți de carton mâna ruptă a unei femei ce fusese lovită de o mașină, fiul femeii susținând că în spital nu existau nici măcar atele, care sunt necesare în astfel de cazuri, potrivit Știri de Cluj. Reprezentanții Spitalului Județean din Cluj nu au putut fi contactați de HotNews.ro pentru explicații pe marginea acestui subiect până la momentul publicării acestui articol.





"Mama mea a fost lovită azi de o mașină încercând să traverseze strada neregulamentar și, după 6 ore de așteptat la Spitalul de Urgență Cluj, au trimis-o cu mâna ruptă la Spitalul de Ortopedie și i-au improvizat atele dintr-o bucată de carton", a povestit fiul femeii, pentru "Mama mea a fost lovită azi de o mașină încercând să traverseze strada neregulamentar și, după 6 ore de așteptat la Spitalul de Urgență Cluj, au trimis-o cu mâna ruptă la Spitalul de Ortopedie și i-au improvizat atele dintr-o bucată de carton", a povestit fiul femeii, pentru Știri de Cluj







"Orice trusa medicala dispune de atele. Au zis că dacă vrea să o ducă cu ambulanța la Ortopedie să-i pună ghips va trebui să mai aștepte 3 ore. Plus de asta mai are o rană deschisă pe genunchi, de care la Urgență au uitat. Au dezinfectat-o doar la Ortopedie. Trebuia cusută rana. Mi se pare o jignire ca în 2018 să nu aibă la Clinica de Urgență atele și să o trateze așa. La Ortopedie i-au făcut ce au avut de făcut, dar la Urgență am stat 6 ore degeaba. Nici măcar nu i-au dezinfectat tăietura de pe genunchi. Mi se pare inacceptabil", a adăugat bărbatul.



Surse medicale au declarat pentru Știri de Cluj că se întâmplă frecvent ca personalul de la Urgență să rămână fără consumabile medicale, iar medicii trebuie să improvizeze sau chiar să îi trimită pe aparținători până la farmaciile din zonă, pentru a cumpăra.