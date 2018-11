La Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Craiova, unde Florin Busuioc a ajuns după infarct, nu se fac intervenții de urgență, ci doar cu programare. Clinica a costat 9,5 milioane de euro, dar nu are medici pentru gărzi

​​Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară construită în curtea Spitalului Județean de Urgență din Craiova și inaugurată la finalul lunii aprilie, după o investiție de 9,5 milioane de euro a Consiliului Judeţean Dolj, nu poate asigura intervenții chirurgicale de urgență și gărzi ale medicilor, ci doar intervenții programate, pentru pacienți cronici. "Astfel de intervenții se fac cu programare, pentru pacienți programați, pacienți cronici. Nu există gărzi pentru că nu sunt suficienți medici", a declarat miercuri, pentru HotNews.ro, Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgenţă din Craiova. Pacienții care reprezintă urgențe medicale "sunt transferați, pe cale aeriană, la un spital din București, după ce au fost trombolizați în Unitatea de Primiri Urgențe sau în centrul de cardiologie", a precizat Cristina Geormăneanu.









Intervenția suferită de Florin Busuioc, prima de urgență efectuată la clinica din Craiova







Potrivit acesteia, intervenția suferită de Florin Busuioc a fost prima intervenție de urgență efectuată de la deschiderea clinicii, anterior efectuându-se aici doar intervenții programate.



Florin Busuioc nu a putut fi transferat la București "din cauza condițiilor meteo nefavorabile", a adăugat Cristina Geormăneanu.



Actorul Florin Busuioc se află în acest moment în secția de terapie intensivă, în stare gravă, dar stabilă, și este sub tratament complex, spune purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgenţă din Craiova.



"Deoarece medicii care au efectuat intervenția de aseară sunt puțini și nu pot asigura o activitate permanentă, cu linie de gardă în acest centru, pacienții sunt transferați, pe cale aeriană, la un spital din București, după ce au fost trombolizați în Unitatea de Primiri Urgențe sau în centrul de cardiologie. Nu există gărzi pentru că nu sunt suficieți medici", a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului din Craiova.









Florin Busuioc a fost operat de o echipă de 3 medici, nu de rezidenți





Cristina Geormăneanu a ținut să demonteze și speculațiile apărute în presă, cum că Florin Busuioc ar fi fost operat de un rezident, după ce șeful secției de Cardiologie de la Craiova nu a putut fi contactat telefonic marți seară: "Am văzut speculațiile din presă, sunt oameni care încearcă să umbrească toată această acțiune. Este normal să fie contactat medicul șef de secție pentru a putea fi informat, pentru a putea să i se ceară accesul, pentru a putea să ia act de ceea ce urmează să se întâmple. Toată lumea s-a mobilizat, așa încât managerul spitalului a contactat medicul șef, nu a insistat, pentru că se pierdea timp prețios, în defavoarea pacientului. Și atunci au fost chemați de acasă medicii care au intervenit. Managerul poate să decidă chemarea echipei într-o situație de genul acesta, care să efectueze intervenția."



Echipa care l-a operat pe Florin Busuioc a fost formată din 3 medici: "Este vorba despre un medic rezident în ultimul an la Cardiologie, care a făcut parte din echipa care a efectuat intervenția în noaptea precedentă. Medicul rezident nu a participat singur, nu el a făcut intervenția de unul singur, el a participat în cadrul unei echipe formată din medic primar cu atestat de cardiologie intervențională și un alt medic, specialist cardiologie cu atestat european de electrofiziologie. Este o echipă de specialiști care poate să facă această intervenție și trebuie subliniat că acești medici nu sunt la prima intervenție de acest gen, ei au o experiență în efectuarea unei astfel de intervenții", a precizat Cristina Geormăneanu.











Ministerul Sănătății: La Spitalul din Craiova au fost scoase posturi la concurs, dar acestea nu au fost ocupate. Posturile vor fi scoase din nou la concurs



"Spitalul Județean de Urgență din Craiova a scos la concurs posturi de specialiști, însă acestea nu au fost ocupate. Posturile vor fi scoase din nou la concurs, pentru a crea posibilitatea înființării unei linii de gardă în cardiologie intervențională", anunță miercuri Ministerul Sănătății, într-un comunicat.



Ministerul Sănătății mai precizează că "specialiștii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova au intervenit corect și la timp în cazul lui Florin Busuioc. În acest moment, starea pacientului este stabilă și se află sub supravegherea medicilor din ATI."



"În aproximativ 3 ore din momentul în care Florin Busuioc a fost preluat de echipele SMURD și transportat la SCJU Craiova, medicii specialiști au aplicat corect procedurile medicale care se impun în astfel de situații, inclusiv montarea unui stent. Operația a fost realizată în cadrul Clinicii de cardiologie intervențională din cadrul SCJU Craiova, de către o echipă condusă de Dr. Paul Trașcă, medic primar cu competență în cardiologie intervențională și asistat de dr. Eugen Țiereanu, medic rezient anul 5 și dr. Emilia Goanță, medic specialist cu competență europeană în electrofiziologie", adaugă reprezentanții ministerului.



Potrivit Ministerului Sănătății, "deoarece în acest moment SCJU Craiova nu are numărul de medici necesari pentru organizarea unor gărzi în specialitatea cardiologie intervențională, unitatea sanitară organizează gărzi la domiciliu pentru această specialitate, astfel încât să asigure intervenția în cazuri de urgență. Această soluție este practicată în mai multe spitale din Europa care se confruntă cu lipsa de personal."



"Procedurile aplicate în acest caz au fost corecte. Pacientul a avut parte de cele mai bune îngrijiri. Însă, avem nevoie de medici specialiști în Clinica de CardiologieIntervențională și Chirurgie Cardiovasculară. Am convingerea că majorările salariale acordate de Guvern anul acesta, achizițiile de aparatură de înaltă performanță și proiectele noilor spitale vor determina medicii să rămână în țară, unde avem mare nevoie de personal", afirmă ministrul Sănătății, Sorina Pintea.