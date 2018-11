De ce vor câțiva parlamentari PSD să crească vârsta de pensionare pentru medici. Emanuel Ungureanu (USR): "Proiect de lege cu dedicație pentru dinozaurii șefi de secții din spitale"

Proiectul de lege inițiat de senatorii PSD Florian Bodog, fost ministrul al Sănătății, și Ion Rotaru, ce prevede că medicii pot amâna la cerere vârsta de pensionare până la 67 de ani, a fost avizat favorabil marți de Comisia Comisia de Sănătate și de Comisia de Muncă din Camera Deputaților, într-o dezbatere comună, cu 15 voturi pentru, 10 împotrivă și două abțineri. În timp ce inițiatorii susțin că inițiativa legislativă se vrea o soluție pentru deficitul de personal din spitale, proiectul de lege este criticat puternic atât de opoziție, cât și de o parte dintre parlamentarii PSD, care spun, pe o singură voce, că este vorba despre un proiect cu dedicație pentru "dinozaurii din spitale".







Concret, acest proiect le va permite șefilor de secții din spitale care ating vârsta de pensionare prevăzută de lege (65 de ani) nu doar să mai rămână să profeseze ca medici, lucru care este posibil și în prezent, ci și să rămână șefi de secții în spitale, în cazul în care proiectul de lege va fi votat de Camera Deputaților. "Legea e făcută în favoarea celor care vor să rămână șefi de secții", acuză Maricela Cobuz, deputat PSD și medic, în timp de Emanuel Ungureanu (USR), viceprședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, afirmă că "Deficitul de personal e folosit ca pretext. Toată dezbaterea s-a învârtit în jurul dinozaurilor".

Maricela Cobuz este deputat PSD și este de profesie medic. Este autoarea amendamentului care prevede ca medicii să poată cere pensionarea la vârsta de 67 de ani doar în spitalele cu deficit de personal, amendament care a fost respins marți, în dezbaterea comună a Comisiei de Sănătate și a Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, chiar de o parte dintre colegii săi de partid.









Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a povestit, pentru HotNews.ro, că "Azi a fost măcel în comisie, în sensul că s-au măcelărit între ei și PSD-iștii, a fost un conflict între generații pentru că în mod clar inițiativa legislativă a fost împinsă de Florin Buicu (președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților - n.red.) și 'Umefistan' pentru a acoperi deficitul din spitale, ci pentru ca unii încremeniți în timp și dornici de putere, ca Florin Stamatian (deputat PNL, membru al Comisiei de Sănătate și șeful Clinicii de Ginecologie I din Cluj Napoca - n.red.) și alții - Stamatian are 66 de ani și nu se dă dus - să acapareze sistemul pentru resuse și pentru că sunt bolnavi de putere. Stamatian era în conflict de interese și nu știu dacă a votat, dar a vociferat fără rușine pe tot parcursul dezbaterii. 'Umefistanul' a câștigat la scor strâns, semn că se schimbă totuși generațiile. Faptul că în unitățile sanitare cu deficit sunt probleme este folosit ca pretext."









Concluzia lui Emanuel Ungureanu este că "Actuala majoritate nu gândește sistemul pentru doctori și pentru pacienți, ci doar pentru unii doctori care sunt în zone-cheie și care sugrumă sistemul sanitar de ani de zile. Pentru dinozauri a fost făcut acest proiect de lege, această dezbatere s-a învârtit în jurul dinozaurilor și nu în jurul ideii de bun simț ca atunci când există acest deficit, bineînțeles, dacă omul mai poate și vrea, să ajute pacienții. Acesta a fost doar un pretext. Interesul nostru nu este să omorâm medicii de bună credință, să îi împingem să moară în spitale până la 67 de ani, ideea este să găsim soluții."







Medici nu vor creșterea vârstei de pensionare, ci cer ca orele de gardă să fie considerate vechime în muncă



Mai mulți medici au făcut apel, recent, ca orele de gardă să fie considerate vechime în muncă, după ce 43 de medici români au murit în timpul gărzilor, în ultimii ani.



​43 de medici români au murit subit, în ultimii ani, în timpul gărzilor sau al orelor de lucru, potrivit unei liste postate pe Facebook de Livia David, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova. Livia David postase, inițial, o listă cu 31 de medici morți în timpul gărzilor, ea invitându-și colegii să completeze această listă.



Livia David a lansat un apel ca legea să fie modificată în așa fel încât orele de gardă ale medicilor să fie considerate vechime în muncă, lucru care nu se întâmplă în prezent: "Nu cerem favoruri, nu cerem pensii speciale la 45-50 de ani." Reprezentanții medicilor au depus chiar astăzi, la Parlament, un memoriu în care cer modificarea legislației pentru ca orele de gardă să le fie recunoscute ca vechime în muncă.









Proiectul de lege ce vizează modificarea art. 391, alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost depus anul acesta, pe 3 iulie, la Senat , de Florian Bodog și Ion Rotaru (ambii sunt senatori PSD), care au propus următoarea modificare: "Medicii se pensionează la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare în anul anterior împlinirii vârstei de pensionare şi cu cel puţin 3 luni înaintea datei de împlinire a vârstei de pensionare."Deputații PSD Maricela Cobuz și Nicolaie-Sebastian Radu au depus un amendament care prevede ca medici să poată cere pensionarea la vârsta de 67 de ani doar în spitalele cu deficit de personal, însă amendamentul susținut de cei doi parlamentari PSD a fost respins chiar de colegii lor de partid.Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbaţi. Femeile se pot pensiona și ele, la cerere, la 65 de ani.Proiectul de lege a trecut de Senat și de comisiile de specialitate din Camera Deputaților și urmează să meargă la vot în plenul Parlamentului.Maricela Cobuz a declarat, pentru HotNews.ro, că are și colegi de partid care nu vor susține proiectul de lege în plen în varianta în care a trecut de Senat și de comisiile de specialitate din Cameră: "La votul final eu și mai mulți colegi, chiar PSD, nu contează, pentru că aici, la sănătate, nu este politic, nu vom vota acest amendament pentru că nu este corect față de celelalte categorii profesionale. Poate vor profesori să se pensioneze la 67 de ani, informaticieni, economiști, de ce doar medicii? În amendamentul propus de mine spunea clar: îi pensionăm pe toți la 65 de ani și îi păstrăm până la 67 doar în unitățile unde avem deficit de personal medical."Maricela Cobuz acuză că "Probabil că sunt niște interese exact pentru profesorii universitari, care vor să rămână... este strict corelat cu șefia de secții. Cumva, legea e făcută în favoarea celor care vor să rămână șefi de secții și de aceea nu puteam să susțin lucrul ăsta. Eu, fiind medic, cum să susțin să rămână șefi de secție până la 67 de ani? Ce posibilitate mai are un medic tânăr, poate de 40 de ani, cu un doctorat, să se mai afirme, dacă îl lăsăm pe cel de 67 de ani șef de secție?""Păstrarea în șefie la 67 de ani nu aduce un beneficiu sistemului de sănătate", este concluzia deputatului PSD Maricela Cobuz.Emanuel Ungureanu adaugă că "Maricela Cobuz și Radu Sebastian, care sunt deputați PSD, au spus 'Ok, dacă e vorba despre asta, haideți să introducem un amendament care spune că doar în unitățile sanitare unde există deficit să poată să aibă medicul această posibilitate, să ceară să se pensioneze la 67 de ani.' Amendamentul a fost respins. Nici măcar toți PSD-iștii din comisie nu au fost de acord cu această derogare de la lege, care spune că în mod normal, toate categoriile salariale se pensionează la 65 de ani."Vicepreședintele Comisiei de Sănătate, Emanuel Ungureanu, spune că USR va ataca "pe toate căile pe care le vom găsi" această inițiativă legislativă, "mai ales că ea este oricum discriminatorie: pe toate specialitățile medicale ar trebui să se iasă la 67 de ani la cerere -medicii dentiști, medicii biologi. Nu e în regulă pentru că sunt medici de alte categorii care or să spună: 'Bine, dar noi de ce nu putem opta să ieși ma 67 de ani?' "