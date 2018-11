De ce heliportul Spitalului Universitar este folosit ca parcare pentru angajați: Se află prea aproape de stradă și va trebui construit un alt heliport

În prezent, elicopterele care transportă pacienți la Spitalul Universitar aterizează pe un heliport al unei unități militare de pe Calea Plevnei, în apropierea spitalului, iar bolnavii, cei mai mulți dintre ei în stare gravă, sunt preluați de acolo cu ambulanța prin traficul bucureștean."S-a schimbat legea și pentru că heliportul este prea aproape de stradă, trebuie oprită circulația pe Splai, pe ambele sensuri, atunci când aterizează un elicopter. Vă dați seama că se creează haos în trafic. În plus, nici nu aveam siguranța trecătorilor din zonă", a declarat, pentru Mediafax, Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București.Încă de pe vremea când director al Spitalului Universitar era Sorin Oprescu, unitatea medicală are un heliport care, între timp, a fost transformat în parcare pentru angajații spitalului. Potrivit actualei conduceri, vechiul heliport nu a mai primit avize din partea Autorității Aeronautice.Managerul Adriana Nica promite că unitatea medicală va avea, în primăvara anului viitor, un nou heliport, care va fi amenajat pe terasa blocului operator: "Noul heliport va fi pe blocul operator al spitalului, care a fost consolidat și renovat. De acolo este singura zonă care are acces direct către UPU, astfel încât după ce aterizează aparatele de zbor, pacienții să fie preluați de un lift special pe care îl avem în spital, ulterior să meargă direct la sala de operație sau la Terapie Intensivă. Anul acesta am luat toate aprobările și toate autorizațiile, inclusiv de la Autoritatea Aeronautică", afirmă Adriana Nica, care a precizat că heliportul va fi construit cu bani donați de o societate comercială."Noul heliport va fi făcut din bani donați din partea unei societăți, singura condiție este să angajăm personal. De asemenea, va fi singurul heliport care va avea aviz și pe timp de zi, dar și pe timp de noapte", mai spune Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar.Vechiul heliport, care este folosit ca parcare, a fost construit în perioada 2002-2003 din donații strânse de Sorin Oprescu, pe atunci managerul spitalului. Construcția vechiului heliport a costat aproximativ 40.000 de euro.