Sorina Pintea afirmă că 4 centre pentru mari arși ar urma să fie construite "în termen realist" după 2020: Trebuiau construite din 2014, dar a fost multă birocrație, multă delăsare

În România nu poate fi tratat în siguranță nici măcar un singur pacient "mare ars", la 3 ani de la Colectiv

Ministrul Sănătății a adăugat că centrele din Iaşi şi Timişoara care sunt deja construite vor fi dotate până în martie 2019. "Licitaţia se va termina şi să sperăm că nu avem contestaţii. 'Sportul' contestaţiilor ne-a ţinut pe loc în foarte multe situaţii, inclusiv în povestea asta cu studiul de fezabilitate", susține Sorina Pintea.''În 6 august 2018 am semnat un contract pentru studiul de fezabilitate. Tot în acest an am publicat, în 25 octombrie, pe site-ul Băncii Mondiale, un caiet de sarcini pentru achiziţia de aparatură, pentru că, practic, banii erau. Anul trecut s-a demarat procesul de achiziţie prin Banca Mondială, pentru că banii erau din 2012", a declarat Sorina Pintea, potrivit Agerpres.România nu are, la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient "mare ars", o spun chiar medicii care se lovesc de astfel de cazuri. Ministrul Sănătății declara, însă, recent, că în țara noastră sunt 11 paturi de siguranță pentru cazurile grave de pacienți cu arsuri, însă mai mulți medici au explicat, pentru HotNews.ro, de ce paturile la care face referire Sorina Pintea - 6 la Spitalul Floreasca și 5 la Spitalul de Arși din București - sunt departe de a fi sigure pentru acești pacienți. Cheia problemei: lipsa de infrastructură care să permită izolarea perfectă a acestor răniți, în lipsa căreia orice renovare/dotare sunt insuficiente.Singura soluție realistă pentru marii arși rămâne, în acest moment, transferul la spitale din străinătate. Acesta este și unul dintre puținele lucruri care s-au schimbat după Colectiv: atitudinea față de ei. Anul acesta, Sorina Pintea a aprobat rapid, în câteva cazuri foarte grave, transferul în afara țării.Reamintim că un tânăr rănit grav miercuri într-o explozie la Piatra Neamț, care a suferit arsuri pe 75% din suprafața corpului, a fost transferat ieri la un spital de arși din Belgia.