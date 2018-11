Sorina Pintea a semnat Ordinul de ministru care stabileste structura viitorului spital regional din Brașov

​​Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a semnat joi Ordinul de ministru care stabileste structura viitorului spital regional din Brașov. Spitalul Regional Brasov va fi construit pe o suprafață de 11, 45 ha si va avea o structură de 849 paturi pentru spitalizare continuă și 64 pentru spitalizare de zi. Spitalul va fi organizat în centre multifuncționale si va avea capacitatea de a trata pacienții în toate specialitățile medicale importante, potrivit Ministerului Sănătății.



De asemenea, spitalul va utiliza tehnologii avansate si va fi dotat cu echipamente medicale și aparatură de înaltă performanță.



"Practic astazi am semnat înființarea spitalului regional din Brașov. Am stabilit numărul de paturi printr- o analiză atentă si cu încadrare în planul național de paturi. Am încredere că autoritatile brașovene vor avea ambiția ca aici să avem primul spital regional construit în România", a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea într-o conferință de presă susținută la Prefectura din Brașov.





În afara celui din Brașov, alte 3 spitale regionale ar urma să fie construite la Cluj-Napoca, Iași și Craiova, din fonduri europene.