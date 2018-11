Sorina Pintea recunoaște în premieră că România nu poate trata în condiții de maximă siguranță pacienți "mari arși"

În România nu poate fi tratat în siguranță nici măcar un singur pacient "mare ars", la 3 ani de la Colectiv

"România nu poate să trateze pacientul care are arsuri mai mari de 50% din suprafața corpului. Aceasta este părerea mea, că nu se poate trata în România în condiții de maximă siguranță și în condițiile în care se afla acest pacient", a afirmat ministrul Sănătății.România nu are, la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient "mare ars", o spun chiar medicii care se lovesc de astfel de cazuri. Ministrul Sănătății declara, însă, recent, că în țara noastră sunt 11 paturi de siguranță pentru cazurile grave de pacienți cu arsuri, însă mai mulți medici au explicat, pentru HotNews.ro, de ce paturile la care face referire Sorina Pintea - 6 la Spitalul Floreasca și 5 la Spitalul de Arși din București - sunt departe de a fi sigure pentru acești pacienți. Cheia problemei: lipsa de infrastructură care să permită izolarea perfectă a acestor răniți, în lipsa căreia orice renovare/dotare sunt insuficiente.Singura soluție realistă pentru marii arși rămâne, în acest moment, transferul la spitale din străinătate. Acesta este și unul dintre puținele lucruri care s-au schimbat după Colectiv: atitudinea față de ei. Anul acesta, Sorina Pintea a aprobat rapid, în câteva cazuri foarte grave, transferul în afara țării.



HotNews.ro a relatat pe larg motivele pentru care România nu are, nici la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, condiții pentru a trata măcar un singur pacient mare ars. (Detalii aici).