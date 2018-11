Cum a fost tânărul cu arsuri pe 75% din corp la un pas să nu poată fi transferat în Belgia din cauza unor funcționari care refuzau să facă o plată: Sorina Pintea plângea că n-a dormit toată noaptea din cauza birocrației și a funcționarilor din România

În cele din urmă, plata pentru ca pacientul aflat în stare foarte gravă să poată fi transferat a fost făcută chiar de Ministerul Sănătății, care nu a mai așteptat după Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii, ce își pasau responsabilitatea și documentele între ele.







Pavel Popescu



Pavel Popescu a relatat și pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat joi la Guvern: "Suntem la Guvernul României, în clădirea Guvernului, am venit la doamna Dăncilă pentru a o ruga să dea un telefon la un nenorocit de funcționar care a refuzat să facă o plată pentru pacientul care trebuia transportat astăzi dimineață. Și am venit la doamna Dăncilă și am bătut la ușă și m-am dus peste biroul primului ministru, în Guvernul României, pentru că astăzi un nenorocit de funcționar poate să stea în calea vieții unui om. Am plecat de la doamna Dăncilă, care i-a dat mână liberă doamnei ministru Pintea, care plângea că n-a dormit toată noaptea din cauza birocrației și a funcționarilor din România. Ăsta e Guvernul României, și nu vorbesc de Guvern, vorbesc de toți funcționarii din toate instituțiile astea nenorocite. Asta trebuie să facă astăzi un om dacă trebuie să reușească un transfer al unui pacient, într-un sistem mamut: trebuie să vină un ministru personal, să te duci la prim ministru, să vorbească un ministru personal cu primul ministru să sune pe cei care sunt mai jos decât ministrul respectiv să dea drumul la niște amărâte de plăți. Asta este România de astăzi."







În România nu poate fi tratat în siguranță nici măcar un singur pacient "mare ars", la 3 ani de la Colectiv





Singura soluție realistă pentru marii arși rămâne, în acest moment, transferul la spitale din străinătate. Acesta este și unul dintre puținele lucruri care s-au schimbat după Colectiv: atitudinea față de ei. Anul acesta, Sorina Pintea a aprobat rapid, în câteva cazuri foarte grave, transferul în afara țării.



HotNews.ro a relatat pe larg motivele pentru care România nu are, nici la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, condiții pentru a trata măcar un singur pacient mare ars. (Detalii aici).



Concret, Pavel Popescu a povestit, pentru HotNews.ro, că cele două instituții - Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii - aveau de plătit către clinica din Belgia o restanță de 28.000 de euro pentru tratarea altor doi pacienți cu arsuri grave care au fost transferați în această vară. Cum în acel caz a fost vorba despre un accident de muncă (cei doi pacienți erau mineri), Casa de Asigurări de Sănătate a refuzat să plătească toată suma și a cerut ca și Casa de Pensii să acopere o parte. Cele două instituții și-au pasat, până acum, responsabilitatea între ele.De asemenea, în condițiile în care exista o restanță de 28.000 de euro pentru ceilalți doi pacienți, clinica din Belgia a pus condiția ca, pentru a îl primi acum pe tânărul din Piatra Neamț care are arsuri grave, să îi fie achitat un avans de 15.000 de euro.În cele din urmă, chiar Ministerul Sănătății a făcut, joi, această plată către clinica din Belgia, pentru a debloca situația, după ce Sorina Pintea a primit acordul Vioricăi Dăncilă. Funcționarii Casei de Asigurări de Sănătate și ai Casei de Pensii au refuzat să o facă.