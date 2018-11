Președintele Societăţii Române de Chirurgie a Sânului şi Oncologie: Programul de reconstrucţie mamară cu proteze merge prost. Criteriile impuse de CNAS, arbitrare

"E un program de reconstrucţie cu proteze care a fost implementat de Casa de asigurări în România în urmă cu câţiva ani. E extraordinar că s-au gândit la aşa ceva. Necazul e că el a fost prost gândit şi merge prost. Cine s-a gândit să îl facă a spus: avem mii de persoane la care se face mastectomie, 800 de cazuri pe an vor face reconstrucţie. Nimeni nu era pregătit, nici pacienţii, nici opinia publică, nici medicii. S-au făcut vreo 200, nici nu ştiau unde să se ducă. Noile criterii impuse de CNAS sunt arbitrare şi nu o să facă decât să limiteze accesul şi posibilităţile de a rezolva aceste persoane", a declarat joi Alexandru Blidaru, într-o conferinţă de presă prilejuită de deschiderea lucrărilor celei de-a VI-a ediţii a Conferinţei naţionale dedicată cancerului mamar, potrivit Agerpres.În opinia sa, "atâta vreme cât cei care decid numărul, felul, locul, momentul în care se fac astfel de operaţii nu au habar de povestea asta, e clar că lucrurile nu vor merge bine". "Cu toată dorinţa de a se face reconstrucţie. Fac reconstrucţie de mai mult de 25 de ani, dar reconstrucţia e o mică bucăţică, e o componentă în privinţa diagnosticului şi tratamentului cancerului mamar".Potrivit acestuia, lucrul care s-a schimbat cel mai mult şi doreşte să se schimbe în continuare este individualizarea tratamentului.Pe de altă parte, a adăugat el, o problemă a pacientelor cu cancer mamar este lupta cu mentalitatea: "Mentalitatea că operaţia trebuie neapărat să fie extinsă, numai mastectomia salvează, trebuie să extirp totul până la os - mentalitatea care e greşită. Mentalitatea că puncţia biopsiei răspândeşte boala, care e greşită, mentalitatea că, odată ce ai aflat diagnosticul de cancer eşti într-o mare criză de timp (...), fără să ceri mai multe opinii, fără să faci investigaţii, fără să stabileşti un plan de tratament. Mentalitatea că atunci când te-ai îmbolnăvit de această boală trebuie să schimbi toate obiceiurile, inclusiv obiceiurile alimentare, că alimentaţia va vindeca boala. Nu, niciun fel de alimentaţie nu previne în toate cazurile apariţia bolii, pentru că ea are multe cauze genetice şi în niciun caz alimentaţia nu vindecă boala. Necazul e că pacienţii îşi bulversează obiceiurile alimentare, ceea ce are consecinţe foarte proaste."Medicul a subliniat că o altă poveste "prost înţeleasă" este şi cea legată de markerii tumorali pentru afecţiunea mamară, care nu sunt metode de diagnostic, ci de urmărire: "Este foarte puţină lume care ştie că un tratament care conservă sânul e un tratament sigur. 60 - 80% din toate cancerele mamare în lumea civilizată se tratează prin conservarea sânului. Multă lume a auzit acum că mastectomia este singura soluţie şi mai ales că există posibilitatea, că se face mastectomie cu reconstrucţie, uneori în acelaşi timp, dar sunt operaţii deja mari, optează pentru un astfel de tip de operaţie, dar de multe ori mastectomia nu e necesară. Pe de altă parte, văd femei care au nevoie de mastectomie şi nu înţeleg că pentru ele asta e indicaţia. Există şi un grad de neîncredere a pacientului faţă de medic. Cum zicea cineva de 'doctor google'. Te uiţi pe google şi vezi acolo pe nu ştiu ce site o indicaţie pe care o pui în opoziţie cu ce zice medicul. Google nu a terminat o facultate de medicină foarte bună şi nu are o practică în domeniul respectiv şi atunci ai toate şansele să te înşeli."Cea de-a VI-a ediţie a conferinţei naţionale cu participare internaţională dedicată cancerului mamar este organizată de Societatea Română de Chirurgie a Sânului şi Oncologie în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.Tematica celei de-a VI-a ediţii a conferinţei, care se va desfăşura până sâmbătă la Bucureşti, este "Metamorfoza tratamentului cancerului mamar". În cadrul evenimentului organizatorii doresc să prezinte o imagine asupra modului în care s-au dezvoltat diagnosticul şi tratamentul cancerului mamar în România şi în lume.