O asistentă medicală de la spitalul din Zimnicea a făcut accident vascular în timpul serviciului. Colegii susțin că medicul de gardă nu ar fi ajutat-o

După o noapte întreagă la serviciu, miercuri dimineața, asistenta medicală Carmen Vătafu s-a plâns de dureri puternice de cap și de faptul că nu mai vede bine cu unul dintre ochi. Colegii femeii spun că ambulanța a fost chemată foarte târziu, astfel că starea femeii s-a agravat, în prezent fiind în comă, la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare din București.La Spitalul din Zimnicea a fost demarată o anchetă internă, directorul unității medicale, Geanina Come, afirmând că, deocamdată, nu poate afirma dacă s-a intervenit sau nu în mod adecvat. Geanina Come susține, însă, că problema de sănătate a femeii nu este cauzată de stresul de la locul de muncă."În legătură cu asistenta nu pot să vă dau detalii în acest moment, cazul a fost declarat accident de muncă. În cadrul instituției noastre s-a întrunit o comisie de cercetare, în urma concluziilor se va stabili ce s-a întâmplat. Nu știu dacă era obosită, dar eu zic că nu a fost de la suprasolicitare. Din câte știu eu, s-a intervenit s-o ajute, dar eu nu am fost la fața locului și nu pot spune nimic. Nu știu când vom avea un rezultat al anchetei, pentru că încă se fac cercetările. Probabil ITM va lua măsuri în urma analizei comisiei", a declarat managerul Geanina Come.Primarul orașul Zimnicea, Petrică Pîrvu, spune că spitalul trebuie să răspundă pentru cele întâmplate și să lămurească problema: "Știu de asistentă. Eu vă voi răspunde ca primar. S-a întâmplat un eveniment acolo, fata (asistenta – n.r.) e la București, dar m-am informat și eu, acum e o anchetă internă, dar nu spune nimeni ce s-a întâmplat. O să iasă managerul spitalului să răspundă, că de aia răspunde și are salariul mai mare ca primarul."Surse din spital susțin că familia asistentei Carmen Vătafu este foarte nemulțumită de faptul că personalul medical și medicul de gardă nu ar fi intervenit la timp pentru a o ajuta pe femeie.Potrivit surselor din spital, șansele de supraviețuire ale asistentei sunt minime.