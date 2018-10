Sorina Pintea afirmă că proiectul legii transplantului, promis "cel târziu" pentru mijlocul lunii septembrie, este finalizat

"Am avut mai multe discuţii cu partea ungară şi astăzi am primit un răspuns de acolo că urmează un acord de principiu, pe care urmează să îl discut cu oficiali de la Budapesta, prin care putem face zece transplanturi pulmonare. (...) Legea transplantului este gata", a afirmat joi seară Sorina Pintea, citată de Agerpres.Ministrul Sănătății a adăugat că a fost făcută o verificare la Agenţia Naţională de Transplant, unde au fost găsite "multe probleme mărunte, care puteau fi rezolvate uşor": "Am făcut o verificare la Agenţia Naţională de Transplant. Am găsit foarte multe, unele chestii mărunte, care puteau fi rezolvate foarte uşor, dar nu a fost niciun interes pentru nimeni. Cei din cadrul ANT nu au fost consecvenţi faţă de ceea ce trebuiau să facă."Sorina Pintea a mai precizat că au fost repartizaţi bani unor centre de acreditate care nu au făcut nicio prelevare, doar declarări de morţi cerebrale.Emanuel Ungureanu, deputat USR, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și denunțătorul medicului Mihai Lucan în mai multe dosare penale care vizează neregulile de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj și din domeniul transplantului, declara, la începutul lunii septembrie, pentru HotNews.ro, că "vechii corifei ai transplantului au frânat procesul de modificare a legislației".Emanuel Ungureanu a lucrat ca asistent social în cadrul Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj. În paralel, în anul 2007, a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie 'Delia Grădinaru', dedicându-se îngrijirii copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de dializă, unii dintre ei aflați pe listele de așteptare pentru transplant renal.La începutul lunii septembrie, Emanuel Ungureanu se declara nemulțumit de faptul că Ministerul Sănătății "a întins mult prea mult lucrurile în legătură cu acest proiect": "Ministrul Sorina Pintea a promis că vom lucra pentru o lege a transplantului după model spaniol. Am crezut-o pe cuvânt și aștept să se țină de cuvânt. Dar i-am spus ministrei Sănătății, cu toată bunăvoința, că răbdarea mea s-a terminat la 1 septembrie. Dacă săptămâna viitoare, ministrul Sănătății nu vine cu o inițiativă clară ca grupul de lucru să devină imediat funcțional, atunci eu voi pune în dezbatere publică proiectul de lege a transplantului pe care îl am pregătit de foarte mult timp, pentru care am așteptat un consens politic, ca să nu fie doar un exercițiu de imagine al meu ca politician. Dorința mea fierbinte este ca această lege să fie pusă în practică, nu doar să fie inițiativa cuiva din opoziție care să rămână într-un sertar."În ceea ce privește cauza întârzierii, Emanuel Ungureanu afirma atunci că "dinamica acestei povești a fost afectată de vechii corifei ai transplantului, care nu au vrut să facă pasul înapoi din Consiliul Științific al Agenției Naționale de Transplant, mă refer la Irinel Popescu, la Victor Zota, condamnat penal pentru trafic cu ovocite, oamenii ăștia nu au vrut să facă pasul înapoi și au frânat procesul de modificare a legislației în transplant. Mihai Lucan este membru în Consiliul Științific. Nu a fost schimbat, e tot acolo."Despre schimbarea de la vârful Agenției Naționale de Transplant, făcută în luna iulie de Sorina Pintea, Emanuel Ungureanu o vede doar ca pe o "cosmetizare" și atrăgea atenția că ministrul Sănătății trebuie să "taie în carne vie" pentru a face această instituție să fie funcțională: "Ministrul Sănătății a dat dovadă de bunăvoință prin schimbarea lui Radu Deac de la conducerea Agenției Naționale de Transplant, este un fapt. De aici încolo, însă, trebuie schimbate ordine de ministru, trebuie refăcută legislația complet și finanțată Agenția Națională de Transplant, care este de fapt o structură complet nefuncțională, care nu are niciun statut foarte precis. Spre exemplu, lista de așteptare a pacienților care așteaptă un transplant nu era sub controlul ANT. Această listă și controlul ei era făcut de o entitate juridică privată, care avea un fel de acord dubios cu instituția. Lista de așteptare nu era controlată, practic, de cei care erau abilitați, ci controlul informatic era făcut de o structură privată. Multe nereguli au fost la Agenția Națională de Transplant, iar doamna ministru trebuie să le prezinte într-un raport complet și să taie în carne vie. Deocamdată, prin schimbarea șefului Agenției s-a făcut doar o cosmetizare, nu s-a tăiat în carne vie. Nu are ce să caute Lucan în structura de conducere a Agenției Naționale de Transplant, este o sfidare extraordinară păstrarea lui acolo."