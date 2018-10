Fiii unei femei acuză că mama lor a murit la un spital privat din București după ce ar fi fost diagnosticată greșit

Potrivit medicului, celor trei fii ai femeii li s-a explicat fiecare pas pe care medicii l-au făcut în cazul mamei lor: "Am explicat familiei, celor trei băieți, că singura resursă pe care o putem lua în considerare ar fi o intervenție chirurgicală cu scopul de a deobstrua, fie de a rezeca partea de intestin care este mort. Am explicat de-a fir a păr fiecare punct, fiecare gest terapeutic, în fiecare zi. Au înțeles care e gravitatea, au înțeles că intrăm în operație cu riscuri majore, am explicat și au înțeles că e posibil să nu depășim momentul operator. (...) Au semnat la fiecare gest medical."







Weekendul trecut, un copil în vârstă de 1 an și 8 luni a murit tot la spitalul privat Sanador, în urma unei operații de hernie inghinală. Cauza decesului copilului a fost un şoc hemoragic survenit în urma unei hemoragii interne, au anunțat în urmă cu două zile reprezentanţii Institutului Naţional de Medicină Legală.

"Mama a fost aici la un control de rutină. S-a văzut că s-ar putea să facă un AVC și nu i s-a spus de riscurile acestui AVC. Apoi a făcut AVC, a fost internată aici, a ieșit din AVC și tot avea dureri, nu se simțea bine. A început în iunie, apoi a făcut AVC în august și a venit aici de 4 ori. Avea dureri puternice la stomac. I s-a dat de trei ori diagnostic greșit că ar fi avut infecție la stomac. În final, avea ceva tot de AVC în sensul că avea o venă înfundată. Acum a fost operată și ne-a spus că moare. (...) Toți doctorii, din ce am văzut, sunt incompetenți. Abia a patra oară au văzut că e blocaj de sânge. (...) O să îi dăm în judecată și să fim siguri că nu s-a greșit cum s-a greșit la ceilalți pacienți, la copil. Vrem să fim sigur că nu o sa mai treacă oameni prin ce treceam noi", a declarat Constantin Rotariu, unul dintre fiii femeii, potrivit Mediafax.Acesta a mai spus că toate cheltuielile medicale plătite către spitalul Sanador, unde a fost adusă mama lui, se ridică la 30.000 de euro.Fratele său, George Rotariu, spune că medicii nu le-au permis să o mute pe mama lor, atunci când au vrut să o ducă la o clinică din străinătate: "Când am vrut să o mutăm, nu ne-au lăsat, pentru că riscă să moară pe drum. Am fost internați de trei ori într-o săptămâna, iar a patra oară, mama arăta foarte rău, și-au dat seama de asta și nu ne-au dat acceptul s-o transportăm. Am vrut să o transportăm în Austria. Costurile se ridică la nivel de zeci de mii de euro. Din păcate, plătim pentru niște servicii ca afară, dar foarte slabe. Poate mai slabe decât cele din spitalele publice din România. O să facem tot ce e necesar să vedem că procedurile au fost efectuate corect, ceea ce noi nu credem, având în vedere că mama a venit pe picioare în spital și pleacă în mormânt."La rândul lor, medicii Spitalului Sanador susțin că pacienta a fost îngijită corect: "Doamna era o pacientă nu foarte în vârstă, dar avea o patologie vasculară extrem de avansată. De altfel, în urmă cu câteva luni, a făcut un accident vascular cerebral. Se poate localiza AVC oriunde, la inimă, la intestine sau orice alt segment. (...) Pacienta a mai avut prezentări la spital - nu știu dacă numai la al nostru. Accidentul vascular cerebral a fost îngrijit la noi, a fost îngrijit corect. Între timp a mai avut niște prezentări, dar nu internări, ci prezentări la camera de gardă. Nu a fost internată. (...) A venit pe 6, nu pe 10, diagnosticul a fost pus pe 6 și în aceeași zi a fost pus un tratament agresiv așa cum este peste tot în lume pentru boala de care suferea, a primit un anticoagulant. După două zile, simptomatologia s-a ameliorat. După care, sub același tratament, starea a revenit proastă, s-a agravat, motiv pentru care am bănuit că acel tratament s-ar putea să nu fie eficient. Atunci am continuat investigațiile, în ideea că am putea identifica locul acelei stenoze și întinderea și facem ceva mai puțin invaziv dată fiind starea. Nu s-a reușit, nu s-a văzut la radiografie deloc niciunul dintre cele două vase de sânge, ce înseamnă obstrucție la origine, pentru că toată aorta dumneaei era calcificată. Tot peretele vascular era calcificat. Asta se întâmpla pe 9, la trei zile", a declarat Bogdan Martian, șeful Secției de Chirurgie generală de la Sanador.