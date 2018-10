VIDEO Asistente de la camera de gardă a spitalului din Alexandria, filmate râzând și mâncând semințe, în timp ce pacienții așteptau de zeci de minute să le fie schimbate perfuziile

Câteva asistente și infirmiere de la camera de gardă a Spitalului Județean de Urgență din Alexandria au fost filmate povestind, râzând și mâncând semințe în timp ce pacienții întinși pe paturile de la urgență așteptau de zeci de minute să le fie schimbate perfuziile. Imaginile au fost postate pe Facebook de o tânără din Alexandria, care a scris: "Buna seara! Scriu la aceasta oră pentru că n-am mai suportat nesimțirea și nepăsarea din Spitalul Județean De Urgență Alexandria! In timp ce pacienții erau pe paturile de urgentă, de la camera de garda, așteptând de minute bune (45min) ca cineva să vină să le oprească perfuziile ce erau terminate, ce făceau asistentele noastre? Va spun eu: erau împărțite în două grupuri, unele stăteau la povesti și râdeau de mama focului, iar altele mâncau semințe!"





Contactat de Mediafax, directorul Spitalului Județean din Alexandria, Alexandru Dobre, a afirmat că este vorba de personal auxiliar care spală bolnavii și că acestea mâncau, de fapt, covrigi. El mai spune că, nefiind vorba despre o sesizare oficială, ancheta s-a închis în acest punct.





Mesajul integral postat de Gina Ioana pe Facebook:



"Buna seara! Scriu la aceasta ora pentru ca n am mai suportat nesimtirea și nepăsarea din Spitalul Județean De Urgență Alexandria! In timp ce pacienții erau pe paturile de urgentă, de la camera de garda, așteptând de minute bune (45min) ca cineva sa vina sa le oprească perfuziile ce erau terminate, ce făceau asistentele noastre? Va spun eu: erau împărțite in doua grupuri, unele stăteau la povesti și râdeau de mama focului, iar altele mâncau semințe! După aproximativ o ora, una din asistente a trecut pe lângă patul unui pacient și a strigat către o alta asistenta:





- *****, ce faci cu ăsta? Ca i s a terminat perfuzia, ii vine sângele înapoi in perfuzie!





Ea raspunde (foarte deranjata ca a fost întreruptă din mâncatul semințelor):







'Dragelor', dacă v ați plictisit de meseria pe care o practicați, dați-vă demisia!"



- Ăla gras? Lasă-l dracu ca a adormit!'Dragelor', dacă v ați plictisit de meseria pe care o practicați, dați-vă demisia!"









Contactat de Mediafax, directorul Spitalului Județean din Alexandria, Alexandru Dobre, a afirmat că este vorba de personal auxiliar care spală bolnavii și că acestea mâncau, de fapt, covrigi. Nefiind vorba despre o sesizare oficială, ancheta s-a închis în acest punct, mai spune Alexandru Dobre: "Astăzi (miercuri – n.red.) am văzut și eu filmarea. Am verificat. Nu mâncau semințe, mâncau și ele niște covrigi. Am vorbit cu șefa de secție, n-a fost nicio problemă, nu știu ce să vă zic. Eu am citit la comentarii despre asta. Dar am verificat, nu mânca nimeni semințe. Măsurile le-am luat, a fost chemată toată tura care era de serviciu, au fost întrebate, n-a fost nicio problemă. Pe filmare nu apare nimic din ce comentează doamna aia pe Facebook. Doamna poate să vină, să facă o plângere. Chiar nu îmi place."