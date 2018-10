Președintele Colegiului Medicilor despre copilul care a murit la un spital privat: Verdictul de şoc hemoragic nu înseamnă neapărat vinovăţia cuiva

"Faptul că acolo scrie şoc hemoragic nu înseamnă neapărat, indubitabil, vinovăţia cuiva. Dar repet, este o mare încărcătură - 'da, s-ar putea să fie' - şi impulsul acesta să legi cuvântul hemoragie de deces. Dar nu este neapărat obligatoriu acest lucru", a adăugat președintele Colegiului Medicilor, citat de Agerpres.Borcean a precizat că membrii comisiei de la Colegiul Medicilor din Bucureşti vor trebui să vadă foaia de observaţie a copilului, pentru că este posibil să se fi recoltat hemoglobina în timp ce pacientul era în viaţă, iar dacă nu s-a făcut, se pune întrebarea de ce.Întrebat dacă crede că într-un an se va afla un răspuns la acest incident, preşedintele Colegiului a afirmat că: "Presupun că da. Cel puţin de la Bucureşti, da. Cu dorinţa clar mărturisită ca într-un an de zile să nu se mai întâmple aşa ceva", a mai declarat Borcean, care a precizat că în acest an se cer documente, se aşteaptă raportul final de expertiză medico-legală, care va arăta şi ce anume a primit copilul ca medicaţie şi se va compara cu datele înscrise în foaia de observaţie, cu raportul pe care îl va face expertul pe dosar, cu apărările formulate de medici etc.Gheorghe Borcean şi-a exprimat speranţa ca familia copilului să se adreseze în paralel şi anchetatorilor: "Eu sper ca familia să se adreseze în paralel şi organelor statului, pentru a da convingerea tuturor că lucrurile sunt văzute atât de corpul profesional, cât şi de cei care cu asta se ocupă zi de zi - organele de cercetare", a afirmat preşedintele Colegiului Medicilor.Toţi medicii care au fost implicaţi în tratamentul copilului vor fi chemaţi la audieri, mai spune Gheorghe Borcean: "Nu-i cheamă Colegiul Medicilor din România. Colegiul Medicilor din Bucureşti vede documentaţia medicală, vede o eventuală reclamaţie sau constată propria autosesizare şi din documentele medicale va constata că acolo este semnătura unui medic, a doi medici, a trei medici, a patru medici care au participat la tratamentul acelui copil, de la internare până la deces, şi toţi aceia intră în obiectul cercetării Colegiului Medicilor Bucureşti. Toţi aceia care au avut ceva de-a face cu acel copil şi pe care familia i-a reclamat într-un fel, pentru că s-ar putea ca familia să nu spună nimic despre pediatrul care a văzut copilul. Asistentele nu intră în jurisdicţia Colegiului Medicilor."După ce vor fi audiaţi medicii, se va încerca să se stabilească dacă există fapte şi împrejurări care ţin de organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare, apoi vor fi stabilite responsabilităţile şi vinovăţiile: "CMR s-a autosesizat de îndată ce a luat la cunoştinţă acuzaţiile care se aduc unităţii medicale şi medicilor care au îngrijit copilul decedat. Acolo se face ancheta punctuală. S-au iniţiat deja procedurile juridice în cadrul Colegiului şi urmează, într-un interval rezonabil, să se emită o decizie a Comisiei de disciplină. Nu avem niciun motiv să ne îndoim de seriozitatea, corectitudinea colegilor noştri de la Colegiul Medicilor din Bucureşti", susţine Borcean.El a adăugat că există o mare probabilitate ca decizia care se va da la Bucureşti să fie contestată: "De familie, dacă decizia nu va fi mulţumitoare. De medicul intimat, dacă va primi o sancţiune mare sau definitivă. Nu pot să mă antepronunţ. (...) Vedeţi ce val emoţional creează un astfel de eveniment, ce impact social are acest val de emoţii. După câteva zile sau săptămâni, lucrurile se estompează, apar alte ştiri, alte situaţii neplăcute, care fac să treacă emoţia aceasta, lucru care este absolut anormal, nefiresc. Dorinţa noastră este să avem în permanent în minte grija ca astfel de evenimente să nu se întâmple. Şi ca astfel de evenimente să nu se estompeze, să rămână permanent în grija noastră."