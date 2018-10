Apel ca orele de gardă ale medicilor să fie considerate vechime în muncă, după ce 43 de medici români au murit în timpul gărzilor: Nu cerem favoruri, nu cerem pensii speciale la 45 de ani

"Lista colegilor decedați prematur, in gărzi sau dupa ele..în timpul serviciului sau imediat dupa...am completat cu conditiile decesului, în măsura în care le-am putut verifica. Va invit sa completați si voi datele ce raman.





As dori ca sa nu privim aceste nume doar din perspectiva statistica..niste numere înșiruire pe hârtie.







Au fost colegii si prietenii noștri, fiecare cu povestea sa, una care ar merita cu prisosință sa fie menționată.. fiecare poveste în parte mi-a atins inima, la propriu...va împărtășesc doar câteva.





E povestea chirurgului care, după garda, în sala de operație, facandu-i-se rau, a preferat să continue, pana a terminat ceea ce începuse...colegii s-au oferit să îl ajute, sa termine ei, dar i-a refuzat. După ultimul fir a cerut să fie dus la SMURD...a fost prea tarziu.





E povestea cardiologului cu diabet si probleme cardiace ce făcea peste 10 garzi pe luna si pentru care nu s-a găsit un elicopter SMURD..toate erau ocupate...





Toate sunt destine frante inainte de vreme..unul a lăsat în urmă trei copii mici,altul a trecut în lumea celor drepți cu doar o lună înaintea cununiei unicului copil...





Sunt povești de viață și,din pacate, de moarte, absolut reale...merita tot respectul si compasiunea noastra si mai ales, impun luarea unor măsuri reale..care sa oprească această avalanșă a mortilor subite în rândul medicilor...





Domnilor parlamentari, va rugam sa luati nota de această realitate...un medic mort prematur inseamna mii de pacienți ce nu mai sunt tratati...mii de alte morti subite!!





Cand moare un medic..moare speranța a mii de alți oameni..de ce trebuie să fie asa? Statul român nu are nimic de castigat..dimpotrivă!!





De cateva decenii incoace, nu are decat de pierdut!!





Asa ca, va rugam sa ne ascultați.. cererile noastre sunt perfect îndreptățite!!





Nu cerem favoruri, nu cerem pensii speciale la 45-50 de ani... Rugam colegii medici-parlamentari sa ia nota de această listă si sa inițieze si sa sustina proiectul de lege ce vizează recunoașterea orelor de garda ca vechime în muncă... ce alt argument mai viabil putem aduce decat această listă?







Noi suntem cei ce platim uneori cu viața si intotdeauna cu sanatatea pretul acestor garzi! Si conform actualei legislații, ele nu constituie timp de munca ce conteaza ca vechime în munca!!





Domnule senator Adrian Wiener, ultima dintre colegele decedata in garda , la numai 44 de ani e din Arad!! Faceti ca moartea ei sa nu fie fără rost...





Cosana Claiciu, medic cardiolog din Arad, a murit, sâmbătă dimineată, în timp ce efectua o gardă la Spitalul Județean. Medicul Cosana Claiciu, în vârstă de 44 de ani, ar fi suferit un infarct.Domnule deputat Corneliu Florin Buicu...sunteti Președintele Comisiei de Sănătate... sprijiniti-ne, va rugam, demersul!!1. COSANA CLAICIU, 44 ani, medic cardiolog, Arad..2018..( decedata în garda)2.ADRIAN FRONE, 38 ani, medic ATI, Bucuresti, 2018 ( decedat în garda)3.MARIUS DAN ROSOREANU, 70 de ani, medic pediatru, Lipova, 2018 (decedat în garda)4.GRIGORE LUPESCU, 55 ani, medic cardiolog, Tg Jiu, 2018 ( pana de curand făcuse 10 garzi/ luna)5.MARLENA STEFAN, 52 ani, SMURD, Galați, 2016 ( decedata în garda)6.GABRIEL JILAVU, 49 ani, medic ortoped, Botoșani, 2012 (decedat în garda)7. ION BOTEZATU, 62 ani, medic radiolog, Iasi,2012( decedat în garda)8. COSMIN GIUBELAN, 50 ani, medic chirurg, Târgu Jiu, 2008 (decedat în garda)9.OVIDIU LUCIAN BUMBEA, 46 ani, psihiatru, Alba Iulia, 2010 ( decedat în garda)10.VIORICA MOGLAN , 53 ani, medic ATI, Roman, 2003 ( decedata in garda)11. SZENPETERIY, 59ani, UPU BISTRITA, 2010 ( decedat în garda)12.PANAITESCU DINU, 58 ani, medic ginecolog, Mediaș, 1991 ( decedat în garda)13.NAGY ADALBERT, 69 de ani, Mediaș, ATI, 2001 ( decedat în garda)14. ADRIAN STELIAN COMANICIU, 42 ani, medic chirurg, Sibiu, 2006 ( decedat în garda)15.IOSIF SASS, 57 de ani, Mediaș, medic infectionist, 2013 ( decedat în garda)16.SILVIU GOTEA, 62 de ani, medic UPU, Târgoviște, 2016( decedat a doua zi după garda)17. HORIA GEORGESCU, 40 de ani, medic chirurgie generală, Bucuresti, 2015( decedat a doua zi după garda)18.MUGUR TIMOFTE, 43 ani, medic chirurg, Slobozia, 2008 ( decedat a doua zi după garda, în sala de operație.)19.EUGENIU BOGDAN, 58 ani, medic internist, Constanța, 2010 ( decedat a doua zi după garda)20.SILVIU PRIBEAGU, 51 ani, medic chirurg, Constanța, 2010 ( decedat a doua zi după garda)21. ANCA MARINESCU, 52 ani, medic de familie, Buzău, 2017( decedata a doua zi după garda)22.SILVIU GOTEA, 62, medic SAJ, Târgoviște, 2017 ( decedat a doua zi după garda)23.PETRUTA VADUVA, 32 ani, medic internist, Sibiu, 2016 ( decedata a doua zi după garda)24.CONSTANTIN OBOGEANU, 60 de ani, medic de familie, Vâlcea, 2017( decedat în cabinet, a doua zi după garda)25. VIOREL FILIP, 50 ani, medic chirurg, Iași, 2012( decedat a doua zi după garda)26. CARDOS MONICA, 33 de ani, SMURD, 2003 ( decedata in garda- primul elicopter SMURD prabusit)27.MIHAELA DUMEA, 40 ani, UPU/ SMURD,2016(decedata în garda- elicopter prabusit)28.LILIANA PUIU, 36 ani, SMURD , Iași, 2006( decedata in garda, elicopter prabusit)29. LAURA VIZIREANU, 39 de ani, SMURD , 2014( decedata in garda- elicopter prabusit)30. DAN VELCELEAN, 53 de ani, medic de familie, 2008, ucis de un pacient în cabinet)31.CONSTANTIN BARBU, 57 ani, medic internist, Adjud, 2015 (decedat în timpul serviciului)32 PUSCARIU CRISTINA, 60 ani, medic pneumolog, Ploiesti, 2018 ( decedata în timpul serviciului)33. FLORIN PAUN ..45 ani, medic ortoped, Rm Vâlcea, 2005( decedat în timpul serviciului))34. MINCA DANA, 50 de ani, medic de familie, Caracal, 2014 (moarte subita)35. AURELIA RADULESCU, 67 ani, medic cardiog, 2011 ( moarte subita)36. AN POPESCU, 57 ani, medic pediatru, Rm Vâlcea, 2004( moarte subita)37. MIRELA PROFIR, 46 ani, medic de familie, Craiova, 2014 (moarte subita)38.ALEXANDRU MIHAI TOM, 46 ani, medic interne și cardiologie, Codlea, 2016 ( moarte subita)39.DIANA VISIAN, 50 ani, medic neurolog, Tg Carbunesti, 2017 ( moarte subita)40.FLORIAN IONESCU, 67 de ani, medic diabetolog, Pitești, 2007( moarte subita)41.PREDESCU DUMITRU, 62 ani, mediccardiolog, Ploiesti, 2010( moarte subita)42. ADRIAN MIHAI NEGOITA, 36 ani, Buzău, 2017 ( moarte subita)43.DIANA LUPESCU, 50 ani, medic neurolog, 2018 ( moarte subita)Mențiune... lista e cu siguranta incompletă... va rog sa adăugați toti colegii medici decedați la munca..respectiv în gărzi."