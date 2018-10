Un medic sârb care face rezidențiatul în România e plătit cu 80 de euro pe lună: În condițiile în care medicii români pleacă din țară, pentru noi, care dorim sa rămânem, ar trebui găsite soluții

Medicul rezident Miksa Loredan a depus un memoriu la Ministerul Sănătății, la care nu a primit răspuns.







Numele meu este Miksa Loredan, sunt cetățean sârb și medic rezident anul 1 la specialitatea Otorinolaringologie - Spitalul Municipal de Urgenta din Timișoara.





Doresc să vă povestesc astăzi o situatie cu care probabil nu v-ati mai întâlnit. Sunt născut în Serbia, in fostul Banat Sârbesc al Romaniei, sunt etnic român, la fel si familia mea. Liceul l-am facut in Serbia, în limba română apoi m-am inscris la Facultatea de Medicina și Farmacie "Victor Babeș" din Timisoara, specializarea Medicină Generală. După ce am absolvit facultatea, in toamna anului trecut, m-am înscris la concursul de rezidențiat pe locurile de etnici români din Serbia scoase la concurs de Ministerul. Am dat examenul de Rezidențiat la fel ca și colegii mei cetățeni romăni, am obținut punctaj suficient de mare încât să îmi aleg specialitatea dorită, respectând aceleasi condiții de concurs ca și colegii mei concurenți. Cu toate acestea, "salariul" meu care este de fapt o bursă acordată de Ministerul Educatiei este de aproximativ 80 euro/luna. O sumă mizeră cu care nu mă pot intreține si care nu este demnă de un medic rezident. Nu cer nimic altceva decât ceea ce mi se cuvine, drepturi egale si remunerație pentru munca si reponsabilitatea, care este egală cu cea a colegilor mei cetățeni români. În situația mea sunt mulți alți medici rezidenți, etnici români, oameni care iubesc România și care iși doresc să practice medicina și pe viitor în această țară. In condițiile în care medicii români pleacă din tară, pentru noi medicii care dorim sa rămânem și pe viitor in România ar trebui găsite soluții.









Va rog așadar, sa vă interesați despre această situatie care se petrece in Romania si sa gasiti o solutie prin care medicii rezidenți etnici romani care sustin examenul de rezidentiat in conditii egale cu medicii cetateni romani sa fie remunerati corect. În orice altă tară din Uniunea Europeană medicii rezidenți primesc salariu pentru munca depusă, cu atât mai mult dacă sustin si promovează un examen pentru intrarea în rezidențiat.





Ministerul Sănătății nu are soluții

În răspunsul oferit de Ministerul Sănătății pe data de 12 octombrie și semnat de secretarul de stat Dan Dumitrescu se arată că "Solicitarea de transfer ca rezident pe loc, cu contract individual de muncă pe durată determinată, la o unitate sanitară din rețeaua Ministerului Sănătății, a domnului Miksa Loredan din Serbia, nu se încadrează în prevederile legale, ținând cont de faptul că acesta a candidat pe locurile cu bursă acordate de Ministerul Educației Naționale pentru românii de pretutindeni. Repartizarea acestor locuri s-a făcut pe baza unei clasificări distrincte a candidaților respectivi, similar cu a candidaților pentru ministerele cu rețea sanitară proprie. (...) În măsura în care domnul Miksa Loredan va îndeplini una din condițiile de cetățenie prevăzute de lege pentru a putea ocupa un loc/un post de medic rezident, cu încadrare cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, are posibilitatea de a se prezenta la un nou concurs de rezidențiat în urma căruia punctajul obținut să îi permită alegerea specialității dorite."









Adrian Wiener: În loc să le creeze condiții pentru a rămâne și a practica medicina aici, statul român îi discriminează și îi exploatează









Un medic român a plecat din țară la fiecare 6 ore până în 2017. Numărul celor care vor să plece s-a diminuat după majorările salariale

După majorările de salarii din primăvara acestui an, Colegiul Medicilor a anunțat că numărul de solicitări depuse de personalul medical care doreşte să profeseze în străinătate s-a redus cu 40%.









Potrivit grilei de salarizare a medicilor în anul 2018, un medic român, rezident în anul I, avea, înaintea creșterilor salariale din sistemul sanitar din primăvara acestui an, un salariu brut de 2.769 de lei și poate ajunge, după majorările salariale, la 5.700 de lei brut.Cu respect, Miksa Loredan!"Senatorul USR Adrian Wiener, medic și fost manager al Spitalului Județean Arad, a depus, în luna septembrie, la Ministerul Sănătății, o interpelare în care solicită un răspuns din partea instituției la memoriul lui Miksa Loredan.Miksa Loredan a promovat însă concursul de rezidențiat și a obținut punctajul necesar pentru alegerea specializării dorite în condiții similare cu ale colegilor români, însă munca sa nu este remunerată precum a rezidenților români, el primind doar o bursă de 80 de euro lunar. Răspunsul Ministerului Sănătății poate fi citit integral aici.Senatorul USR Adrian Wiener, care a semnalat cazul în spațiul public și a solicitat explicații de la Ministerul Sănătății, spune că "Ceea ce am constatat reprezintă un caz clasic de discriminare. Un medic prestează aceeași activitate, are aceeași calificare precum colegii săi români, însă o face aproape gratuit, fiind nevoit să se întrețină cu ajutorul familiei sale, care îi asigură cele necesare traiului zilnic. Asta în condițiile în care în România se înregistrează o lipsă acută de medici, foarte mulți fiind plecați peste hotare. Vorbim de etnici români, care au absolvit facultăți de medicină din România, au accesat posturile de rezidenți prin concurs și nu sunt plătiți pentru munca depusă. În loc să le creeze condiții pentru a rămâne și a practica medicina aici, statul român îi discriminează și îi exploatează, proliferând astfel o formă de sclavie a secolului XXI."Adrian Wiener subliniază că "Din păcate, răspunsul primit de la minister nu prevede și o soluție pentru aceste situații inacceptabile" și promite că "Voi continua să fac presiuni, pentru ca cei responsabili să își asume măsuri concrete prin care să fie remediată această inechitate."În România, un medic plecă din țară la fiecare 6 ore, arătau datele prezentate de Colegiul Medicilor la finalul anului 2016. Peste 14.500 de medici români au solicitat de la Colegiul Medicilor actele necesare pentru a putea profesa în afara ţării în perioada 2010-2016. La finalul anului 2016, peste 10.000 de medici români lucrau în Germania, Franţa şi Marea Britanie - cele mai importante 3 destinații alese de medicii români care părăsesc țara.În domeniul asistenței medicale, scurgerea de creiere a devenit o reală urgență în România, profesioniștii calificați devenind din ce în ce mai greu de găsit, arată și un studiu al Băncii Mondiale , publicat în luna iulie de HotNews.ro. De exemplu, în 2017, rata de neocupare a locurilor de muncă în sectorul sănătății a fost mai mult decât dublă față de media economiei, arată studiul citat.Practic, unul din patru medici a plecat să lucreze în străinătate. Între anii 2000 și 2013, numărul medicilor români care au părăsit țara a crescut cu peste 650 la sută, depășind 14.000 în 2013 (peste 25% din totalul medicilor români). Ca urmare, multe zone rurale sunt lăsate fără asistență medicală, agravând situația celor mai săraci români.