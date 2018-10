USR propune ca legea să prevadă obligativitatea accesului elevilor la educație sexuală: Suntem pe locul I în Europa la sarcini nedorite

Deputatul USR Cristina Iurișniți a anunțat, miercuri, că va propune corelarea prevederilor legislative din Legea 272/2004 și Legea 1/2011, "în sensul atribuirii Ministerului Educației a obligativității de a facilita accesul elevilor la informații corecte și controlate în programa școlară" cu privire la educația sexuală și educația pentru sănătate. "10,6% dintre tinerele cu vârsta sub 20 de ani au sarcini nedorite, iar rata sarcinilor în rândul adolescentelor, pe segmentul de vârstă cuprinsă între 15-19 ani, a înregistrat 12.073 de gravide, dintre care 7.547 au ales să întrerupă sarcina, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Suntem pe locul I în Europa în ceea ce privește rata sarcinilor nedorite!", arată deputatul USR.





Cristina Iurișniți va propune modificarea și completarea, în acest sens, a Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.



"Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge, iar statul are obligația de a derula în unitățile școlare programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii. Deși Ministerul Educației și Ministerul Sănătății și-au asumat strategii naționale cu privire la implementarea educației sexuale și a educației pentru sănătate în programa școlară, starea sănătății psiho-emoționale și fizice a elevilor din România este foarte precară. Țara noastră se confruntă cu o rată ridicată de morbiditate și mortalitate în rândul tinerilor cauzată de lipsa unui comportament alimentar optim. Mai mult decât atât, 10,6% dintre tinerele cu vârsta sub 20 de ani au sarcini nedorite, iar rata sarcinilor în rândul adolescentelor, pe segmentul de vârstă cuprinsă între 15-19 ani, a înregistrat 12.073 de gravide, dintre care 7.547 au ales să întrerupă sarcina conform Organizației Mondiale a Sănătății. Suntem pe locul I în Europa în ceea ce privește rata sarcinilor nedorite! Nu putem rămâne pasivi în fața unei realități care nu ne face cinste la nivel european, iar în acest context voi iniția o serie de modificări legislative pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Aceasta inițiativă vine în completarea demersurilor de modificare a articolului 68 a Legii Educației 1/2011 care prevede introducerea o dată la 4 ani a opționalului Educație pentru sănătate cu componenta educației sexuale adaptată vârstelor și nivelului psiho-cognitiv al elevilor", arată deputatul USR Cristina Iurișniți.



"Educație pentru sănătate sexuală include informații care privesc atât dezvoltarea fizică a copilului și adolescentului, cât și dezvoltarea lui emoțională, relațională și socială, toate adaptate nivelului de înțelegere a acestora. Accesul la educație pentru sănătate sexuală completează spectrul educației universale și formează atitudini responsabile și sănătoase, o înțelegere și o informare corectă, o împuternicire a tinerilor membri ai unor comunități și ai unei societăți românești lipsite de discriminare. Astfel, îmi propun să corelez prevederile legislative dintre Legea 272/2004 și Legea 1/2011 în sensul atribuirii Ministerului Educației Naționale a obligativității de a facilita accesul elevilor la informații corecte și controlate în programa școlară cu privire la educația sexuală și educația pentru sănătate", mai spune deputatul USR.





Patriarhia Română: "Copilul are nevoie de educație, nu de educație sexuală intensivă"



Într-o declarație din luna mai a acestui an, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, se arăta reținut în ceea ce privește necesitatea educației sexuale în școli: "Copilul are nevoie de educație cu majusculă, și nu de educație sexuală intensivă. Biserica Ortodoxă Română este de acord, la nivelul unor ore de informare pe care le poate face profesorul de biologie sau dirigintele, în legătură cu riscurile reale la care se pot expune tinerii care încep o viață sexuală prea timpuriu și dezordonată. Nu trebuie să absolvim cursuri de kamasutra ca să fim oameni normali." (Sursa: Basilica.ro)



În ceea ce privește nașterile din rândul adolescentelor din România, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei spunea că "nu este vorba de un fenomen, e vorba de cazuri punctuale, probabil numeroase, care însă nu au în spate o cauză legată de absența educației sexuale în școală".









