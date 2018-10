Sindicatul Sanitas cere reducerea vârstei de pensionare pentru angajații serviciilor medicale de urgență

"Am făcut deja un demers, acum cu noul proiect al Legii pensiilor, am intervenit cu un memoriu pe care l-am transmis doamnei ministru de la Muncă. Propunerea noastră este ca toţi salariaţii din serviciile de urgenţă să fie încadraţi, odată cu noua lege, în condiţii speciale de muncă, aşa cum sunt cei de la SMURD, şi mă refer la cei de la Ambulanţă, UPU şi ATI. Sau să se creeze posibilitatea prin lege, după articolul acela care prevede reducerea vârstei de pensionare a mămicilor care au născut mai mulţi copii, şi alături de alte categorii profesionale (...) să se creeze posibilitatea ca aceştia să se poată pensiona cu cinci ani mai repede faţă de limita de vârstă standard", a declarat Vasile Neagovici.Acesta a mai spus că va pune subiectul şi pe ordinea de zi a viitoarei Comisii de dialog social, considerând că este "un moment propice": "Am vorbit cu colegii din aceste servicii de urgenţă, sunt oameni şi oameni, unii înzestraţi cu putere, cu sănătate mai multă, alţii nu. Totuşi, vârsta de pensionare este de 65 de ani şi mai ales ambulanţierii invocă această nemulţumire, pentru că este foarte greu să crezi că la 64 de ani şi 9 luni de zile un ambulanţier va putea fugi cu targa până la etajul 4, împreună cu un alt asistent de 64 de ani şi el, vor lua un pacient de o sută şi ceva de kilograme şi vor coborî pe scări, îi vor aplica manevre de resuscitare care sunt destul de obositoare şi după aia vor sări în ambulanţă să fugă la UPU să-l predea. Cred că este un moment oportun şi eu sper să înţeleagă cei de la Minister că această posibilitate trebuie creată prin lege."