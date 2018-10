Emanuel Ungureanu (USR): Asistenta care s-a sacrificat pentru binele nostru, abandonată de Ministerul Sănătății. La Spitalul Universitar miroase a mușamalizare a unor fapte grave

"Am constatat de asemenea că s-ar putea să existe nişte probleme de natură penală la modul în care s-au făcut achizițiile din fondurile Ministerului Sănătăţii. Obiectivele vizate au fost legate de modul în care sunt utilizate serviciile medicale pacienţilor, de modul în care au fost utilizate fondurile ministerului, modul în care angajaţii cunosc protocoalele, procedurile de curăţenie, de dezinfecţie la nivelul Spitalului Universitar. Aşa cum spuneam, am constatat că sunt anumite aspecte de natură penală drept pentru care întregul raport al acestui control va fi trimis la Parchet. (...) Când raportul final va fi gata vă voi comunica aceste aspecte, precum şi faptele pe care le considerăm posibil, de natură penală şi pentru care vom face acele sesizări", a afirmat Sorina Pintea, citată de Mediafax.





​Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a mai declarat, vineri, că decizia de concediere a asistentei Mariana Luceanu, care a protestat în urmă cu două luni față de condițiile din spital, făcând greva foamei, reprezintă "o problemă internă" a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti: "Eu am aflat din presă de această concediere, deşi ştiam că în cursul lunii septembrie asistenta care a făcut greva foamei în faţa spitalului a fost audiată în Comisia de disciplină. Aceasta este o problemă internă a spitalului, eu nu pot să intervin în aceste comisii de disciplină, nici în deciziile pe care comisia le ia. Bineînţeles, este dreptul fiecăruia să conteste, dreptul şi obligaţia mea au fost să verific dacă cele sesizate sunt adevărate", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24.



Purtătorul de cuvânt al spitalului, Silvia Nica, a confirmat, joi, pentru HotNews.ro, că decizia privind desfacerea contractului de muncă a asistentei Mariana Luceanu a fost luată în Comisia de disciplină a spitalului, pe motiv că asistenta a lipsit de la lucru în timpul programului. Purtătorul de cuvânt nu a putut preciza ce perioadă a lipsit Mariana Luceanu, dar a subliniat că decizia desfacerii contractului de muncă a fost luată respectându-se prevederile legale.









La Spitalul Universitar de Urgență din București "s-ar putea să existe nişte probleme de natură penală la modul în care s-au făcut achizițiile din fondurile Ministerului Sănătăţii", iar raportul Corpului de control, care este în curs de finalizare după controlul efectuat în luna august, va fi trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Sorina Pintea."Miroase îngrozitor la Spitalul Universitar de Urgență București a corupție, ticăloșie și mușamalizare a unor fapte grave!Am urmărit cu atenție și nemulțumire reacția Ministrului Sănătății, Sorina Pintea, la abuzul evident comis de conducerea spitalului împotriva asistentei, Mariana Luceanu. Doamna Ministru al Sănătății a uitat următoarele fapte, Corpul de Control a venit în acest spital DUPĂ ce Daniel și Mariana, doi asistenți medicali, au intrat în Greva Foamei pentru a ne atrage atenția tuturor cu privire la mizeria și corupția conducerii.Doamna Pintea, în mod regretabil, nu a manifestat niciun semn de empatie față de un angajat care a rămas fără loc de muncă în urma unui abuz evident.O altă faptă de necontestat este aceea că Raportul Corpului de Control nu este gata, dar cei reclamați sunt executați, cei vinovați sunt liberi să acționeze împotriva celor care se împotrivesc mizeriilor.Ministrul Sănătății a declarat că va trimite Raportul de Control la Parchet, nu a specificat, nici ziua, nici anul...Cert este un singur lucru, asistenta care s-a sacrificat pentru binele nostru comun, a fost abandonată de Ministerul Sănătății și călăii sunt neatinși datorită protecției pe care o au în PSD, partidul care o menține în funcție pe doamna Pintea.Eu nu o voi abandona pe doamna Mariana Luceanu și o voi ajuta să câștige bătălia cu mafia din Spitalul Universitar de Urgență București.Am experiență în aceste bătălii.Mi-am pierdut speranța că doamna Pintea are puterea să se lupte cu aceste structuri de tip mafiot din Sănătate.Vrea, dar nu poate.Dramatic."Asistenta Mariana Luceanu, care a făcut greva foamei alături de colegul său, Daniel Simion, în semn de protest față de condițiile improprii din Spitalul Universitar, a fost concediată joi. Ea a declarat, pentru HotNews.ro, că va ataca decizia în instanță. Motivul oficial care i s-a comunicat Marianei Luceanu pentru desfacerea contractului de muncă este absența timp de 4 zile de la lucru în luna august, când asistenta a fost în greva foamei.Mariana Luceanu spune că "am făcut greva foamei, nu am fost în discotecă" și acuză că motivele concedierii sale sunt legate de faptul că "a deranjat faptul că am spus neregulile din acest spital, am adus dovezi în spațiul public și în mass-media".Mariana Luceanu mai spune că și alți colegi din spital sunt alături de ea, însă le este teamă să vorbească. "Am spus că în acest spital s-a instaurat o dictatură, iar ăsta este adevărul", a mai afirmat Mariana Luceanu.