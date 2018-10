Sorina Pintea: Concedierea asistentei care a făcut greva foamei - o problemă internă a Spitalului Universitar/ Protocoalele de curăţenie în anumite zone din spital nu se aplică întocmai

Mariana Luceanu, asistenta care a făcut greva foamei pentru a protesta față de condițiile de la Spitalul Universitar, a fost concediată

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Silvia Nica, a confirmat, joi, pentru HotNews.ro, că decizia privind desfacerea contractului de muncă a asistentei Mariana Luceanu a fost luată în Comisia de disciplină a spitalului, pe motiv că asistenta a lipsit de la lucru în timpul programului. Purtătorul de cuvânt nu a putut preciza ce perioadă a lipsit Mariana Luceanu, dar a subliniat că decizia desfacerii contractului de muncă a fost luată respectându-se prevederile legale.









"Eu am aflat din presă de această concediere, deşi ştiam că în cursul lunii septembrie asistenta care a făcut greva foamei în faţa spitalului a fost audiată în Comisia de disciplină. Aceasta este o problemă internă a spitalului, eu nu pot să intervin în aceste comisii de disciplină, nici în deciziile pe care comisia le ia. Bineînţeles, este dreptul fiecăruia să conteste, dreptul şi obligaţia mea au fost să verific dacă cele sesizate sunt adevărate", a declarat Sorina Pintea, la Digi 24.Ministrul a adăugat că zilele trecute a primit draftul raportului efectuat de Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, Corpul de Control al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate și Corpul de Control al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti."Draftul conţine nişte lucruri pe care le bănuiam, le intuiam, o parte din cele sesizate au fost adevărate. Deci, parţial. Pot să vă spun că sunt chestiuni legate de modul în care se face, de exemplu, dezinfecţia în cabinetele din ambulator. (...) Nu aş vrea să dezvălui din draftul acesta foarte multe lucruri, vom reveni. (...) (Dezinfecţia, n.red.) nu se face foarte bine. Dar aceasta nu este treaba managerului, de exemplu. Este treaba asistentului coordonator, este treaba directorului de îngrijiri. Există chestiuni pe care le vom prezenta atunci când raportul va fi finalizat. Pot să vă mai dau o informaţie din acel raport, vizavi de modul în care au fost utilizaţi banii începând din 2013 pe anumite obiective de investiţii: ne face să credem că ar exista probleme de natură penală. Sunt mai multe aspecte. Eu nu am pus întrebări comisiilor de control, când anume vor termina, pentru că este un control serios, au fost foarte multe sesizări şi vreau ca aceste lucruri să fie foarte clare", spune Sorina Pintea, citată de Agerpres.Ministrul Sănătății mai spune că la Spitalul Universitar "nu se cunosc protocoalele de curăţenie în anumite zone şi nu se aplică întocmai". Sorina Pintea a adăugat că raportul, care vizează o perioadă mai îndelungată, nu este finalizat, dar că rezultatele ar putea fi prezentate în această lună: "Am început din 2013, pentru că pe lângă cele sesizate de cei doi asistenţi medicali, noi am verificat şi modul în care au fost cheltuiţi banii alocaţi de către Ministerul Sănătăţii, pentru că, printre altele se discuta de blocul operator. Spitalul Universitar a beneficiat de finanţări masive din partea ministerului pentru acel bloc operator. Eu am vrut să mă conving că aceşti bani au fost cheltuiţi aşa cum trebuie."Ministrul a adăugat că asistenta a fost audiată în comisia de disciplină, în urma absenţei nemotivate de la locul de muncă. Ea a mai precizat că neregulile sesizate de către asistentă existau în spital de mai mulţi ani: "Eu nu eram ministru pe vremea respectivă. (...) Au fost trei controale, cu măsuri. (...) Eu nu pot să trimit Corpul de Control în fiecare săptămână la Spitalul Universitar. Am făcut-o de fiecare dată când a fost o sesizare, mai mult sau mai puţin discret. Multe nu s-au confirmat deloc. Atunci când e vorba de răzbunări şi de orgolii între cei care sunt acolo... (...) La Ministerul Sănătăţii (cei care vor să sesizeze nereguli, n.r) au găsit întotdeauna uşi deschise, dar ministerul nu este instrumentul nimănui. Încearcă să îşi facă treaba aşa cum trebuie."Asistenta Mariana Luceanu, care a făcut greva foamei alături de colegul său, Daniel Simion, în semn de protest față de condițiile improprii din Spitalul Universitar, a fost concediată joi. Mariana Luceanu a confirmat pentru HotNews.ro că joi i-a fost desfăcut contractul de muncă și spune că va ataca decizia în instanță.Motivul oficial care i s-a comunicat Marianei Luceanu pentru desfacerea contractului de muncă este absența timp de 4 zile de la lucru în luna august, când asistenta a fost în greva foamei, a precizat ea pentru HotNews.ro.