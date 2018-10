Celebru vaccin Polidin ar putea fi produs din nou la Institutul Cantacuzino, în 2019

"Dacă am preluat o instituţie în ruină şi, iată, după 10 luni, începe din nou să aibă consistenţă şi începe să aibă un parcurs stabil şi foarte bine definit, ei bine, anul viitor, începem producţia pe anumite segmente. (...) Avem proiectele pentru producţia Polidinului şi o să revenim în piaţă cu Polidinul, (...) producţia pentru Cantastim, de asemenea extrem de căutat în piaţă la vremea sa, şi începem să pregătim personalul pentru aria de vaccin gripal", a afirmat Mihai Fifor, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Institutul Cantacuzino."Nu vom putea continua să producem vaccin într-un subsol în buricul Bucureştiului, trebuie să ne scoatem din minte lucrul acesta. Şi, prin urmare, am cerut colegilor mei să identifice suprafaţa de teren pe care Armata o are, unde putem să ridicăm o hală de producţie în adevăratul sens al cuvântului pentru producţia de vaccin. Această suprafaţă de teren a fost identificată, resursele financiare pentru a putea ridica această facilitate de producţie sunt identificate. Sunt în discuţii extrem de avansate cu companii care produc vaccin în lumea aceasta, companii foarte mari, care să ni se alăture. (...) MApN, prin Cantacuzino, pune la dispoziţie, repet, infrastructură, şi negociem pentru a putea să avem alături de noi o companie dornică să investească în România, aici în Bucureşti, pentru a putea să reluăm producţia, dar în adevăratul sens al cuvântului, la scara necesară, astfel încât să putem juca în piaţa mare fără niciun fel de problemă. (...) Anul 2019, sperăm noi, va fi anul în care vom putea să spunem cu cine mergem la drum în producţia de vaccin şi să vă putem invita acolo unde punem piatra de temelie a noii fabrici de vaccin din această ţară, cu un produs care, în mod sigur, va purta denumirea Institutului Cantacuzino", a adăugat Mihai Fifor.Ministrul Apărării a precizat că încă se poartă negocieri cu firme interesate de parteneriatul cu Institutul Cantacuzino pe producţia de vaccin: "Nu am terminat negocierea, nu am discutat cu o singură companie, am încercat să avem o paletă cât mai mare, astfel încât să putem să alegem pentru Cantacuzino compania care oferă cele mai bune condiţii de colaborare cu Institutul. (...) Suntem pe final cu aceste evaluări şi aceste negocieri. Vom putea, sper, până la finele anului, să anunţăm această companie. Cât priveşte producţia de vaccin, noi avem o estimare ca, în 6 - 8 luni, să putem să ridicăm hala pentru această producţie, urmând să se poată face transferul de tehnologie. De asta, de îndată ce vom avea alături de noi un partener, vom şti ce tip de tehnologie vom putea transfera în ţară, astfel încât să facem producţia de vaccin. Eu sunt optimist, sper ca până la finalul anului viitor să avem această facilitate. La preluarea Institutului, în ianuarie, v-am spus un an jumătate - doi este evaluarea cea mai optimistă pe care noi puteam să o facem vizavi de reluarea producţiei de vaccin."Mihai Fifor spune că anul 2019 va însemna pentru Institutul Cantacuzino, de asemenea, "acreditarea Laboratorului de control al calităţii şi extinderea portofoliului acestui laborator, acreditarea Laboratorului de analize medicale şi extinderea portofoliului şi includerea centrelor de referinţă în sistemul naţional de sănătate publică şi dezvoltarea colaborării cu Ministerul Sănătăţii"."Programul nostru continuă şi anul 2019 va însemna, pe de o parte, revenirea în sistem cu laboratoarele noastre, pe de altă parte, reînchegarea unei echipe de profesionişti la nivelul Institutului Cantacuzino prin încadrarea posturilor pe care le avem scoase la concurs cu oameni de cea mai bună calitate", mai spune Mihai Fifor.Institutul Cantacuzino a fost preluat de Ministerul Apărării Naționale de la Ministerul Sănătății în urmă cu câteva luni. Mihai Fifor a precizat că, pentru anul 2018, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, prin MApN, de peste 100 milioane de lei, comparativ cu bugetul anului 2017 care a fost de puţin peste 40 de milioane de lei: "Acestea sunt sume care intră în bugetul Cantacuzinoului, sume care se duc pe infrastructură, pe înzestrare, pe resursă umană de cea mai bună calitate, pe programe de cercetare, pe programe de schimburi cu personal din străinătate, avem o colaborare extraordinară cu Universitatea de Medicină şi Farmacie."Ministrul Apărării mai spune că, până în decembrie 2018, numărul de posturi încadrate la Institutul Cantacuzino va creşte la 508, după ce la începutul acestui an era de 350 de posturi, faţă de 861 de angajaţi în 2008: "Noi am aprobat Hotărârea de Guvern cu un număr de peste o mie de posturi alocate pentru Institutul Cantacuzino, dar efortul de anul acesta ne duce la finalul anului către această cifră de 508 încadrări la Institutul Cantacuzino. (...) La Cantacuzino trebuie să înţelegeţi că încadrăm medici, încadrăm cercetători ştiinţifici, biologi, încadrăm asistenţi, prin urmare oameni cu o specializare uşor diferită dată de ceea ce se găseşte îndeobşte în piaţa muncii, oameni pe care nu îi găseşti foarte uşor în piaţa muncii, dar cu toate astea o să vedeţi cam ce forţă de atracţie are brandul Cantacuzino în piaţa muncii, în piaţa oamenilor specializaţi pentru această activitate deosebită de cercetare."