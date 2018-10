O genă a disfuncției erectile, identificată în premieră de cercetătorii americani

O variație genetică parțial responsabilă de disfuncția erectilă a fost identificată în premieră de o echipă de cercetători americani, iar descoperirea poate sta la baza unor noi tratamente mai eficiente, în condițiile în care o treime dintre cazuri sunt asociate cu factori genetici, informează Mediafax.Este pentru prima dată când este identificată o variație genetică specifică direct asociată cu riscul de disfuncție erectilă. Bărbații purtători ai acestei variații genetice prezintă cu 26% mai multe riscuri de a se confrunta cu disfuncția erectilă, comparativ cu media populației generale, arată un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de medicalxpress.com.Cei care sunt purtători a două copii ale acestei variații genetice prezintă cu 59% mai multe riscuri, spune geneticianul Eric Jorgenson, coordonator al studiului, la care au fost folosite datele a 36.649 de pacienți ai centrului medical Kaiser Permanente, din Oakland, California.Riscul de disfuncție erectilă în populația generală este de unul la cinci bărbați, potrivit unui studiu publicat în SUA în 2017, iar probabilitatea crește odată cu vârsta. Circa o treime dintre cazuri sunt asociate cu factori genetici, iar gena identificată de Jorgenson și colegii lui provoacă singură 2% dintre cazuri.Obezitatea, diabetul și maladiile cardiovasculare au componentă genetică și sunt, de asemenea, asociate cu disfuncția erectilă. Un factor de risc este și fumatul.Aproximativ 50% dintre bărbați nu răspund la tratamentele disponibile în prezent pe piață. Studiul cercetătorilor americani a fost validat de un al doilea realizat pe pacienți din Marea Britanie.