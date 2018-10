Primele cursuri de "navigatori" de pacienţi oncologici: "Navigatorii" ghidează pacienții de la diagnosticare până la încheierea tratamentului

Pacient in Romania

"Navigatorul este cel care îi poate explica pacientului, pe înţelesul lui, rezultatele analizelor, variantele de tratament, posibilele efecte negative ale fiecărei opţiuni, etapele tratamentului, periodicitatea curelor. Aceste detalii, împreună cu susţinerea şi încurajarea pe perioada tratamentului sunt de cele mai multe ori cheia succesului în obţinerea recuperării totale şi integrarea pacientului în viaţa de zi cu zi", spune Victoria Asanache, citată de Mediafax.Cursurile se adresează persoanelor cu experienţă în domeniul medical, care își doresc să îşi completeze cunoştinţele, să înveţe o specializare nouă, celor care îşi doresc o schimbare în carieră şi văd în această meserie nouă o oportunitate de a face ceva care să le aducă satisfacţie pacienţilor sau aparţinătorilor care au trecut prin experienţa diagnosticării cu cancer şi îţi doresc să capete cunoştinţele necesare pentru a-i ajuta pe cei din jur care trec prin situaţii similare."Scopul cursului este de a crește rata de succes în investigarea, diagnosticarea corectă și găsirea tratamentului cel mai potrivit pentru fiecare pacient, prin eliminarea barierelor de tip financiar, de comunicare (cauzată de neînțelegerea termenilor medicali, de diferențe de cultură etc), piedici din sistemul medical (programări ratate, rezultate pierdute etc), de natură psihologică (teamă, pierderea încrederii în sine etc), sau de alt tip", arată organizatorii.Cursurile se vor desfășura la catedra de oncologie din incinta Institutului Oncologic Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu, iar prima serie este programată pe 3-4 noiembrie 2018, respectiv 10-11 noiembrie 2018. Cea de-a doua serie de cursuri se va desfășura pe 17-18 noiembrie 2018, respectiv 24-25 noiembre 2018. Cursurile durează 36 de ore, se desfășoară pe parcursul a două weekenduri consecutive (8h/zi) și se încheie prin susținerea unui examen, la o dată stabilită pe parcursul trainingurilor.Pentru seriile din această toamnă, înscrierile se pot face, în limita locurilor disponibile, până la dată de 31 octombrie 2018, pe adresa office@amazonia-navigators.ro."În România, meseria de navigator de pacienți a fost introdusă în Codul Ocupațiilor din România la solicitarea Asociației pentru prevenția și lupta împotriva cancerului Amazonia, la finalul anului 2016. Navigatorii de pacienți pot fi utili în orice instituție medicală, dar și în afara acestora, prin consultanță individuală. Rolul poate fi asumat atât de persoane care lucrează în domeniile medical sau asistență socială, dar și de alte persoane, care își doresc să practice această meserie și urmează cursuri de specialitate. Printre trăsăturile pe care trebuie să le aibă un navigator de pacienți se numără compasiunea, inteligența, excelente abilități de comunicare, dar și toleranță mare față de diversitate", mai precizează organizatorii.Victoria Asanache este absolventa Institutului de Navigație pentru pacienți Prof. Harold P. Freeman din SUA și singurul navigator certificat practicant din România.