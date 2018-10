​INTERVIU De ce sistemul imunitar este învins de cancer? Simona Giunta, cercetător la Universitatea Rockefeller, explică cum celulele canceroase devin "invizibile"

Cancerul începe într-o singură celulă, scăpată de sub control. La început, sistemul imunitar recunoaște celulele canceroase și încearcă să le ucidă. Însă, acestea obțin o mutație in ADN-ul lor și devin "invizibile" pentru sistemul imunitar, explica Dr. Simona Giunta, cercetător la Universitatea Rockefeller din New York, intr-un interviu pentru HotNews.ro.









Corpul uman este format din trilioane de celule, am început viața ca o singură celulă. Cancerul începe într-o singură celulă, scăpată de sub control. Cum se transforma o celulă normală intr-o celulă canceroasă?



Simona Giunta: Orice celulă din corp are potențialul de a deveni maligna. Cancerul provine din mutații în ADN-ul unei celule. Corpul nostru este alcătuit din celule și toate conțin același ADN, care poate fi comparat cu un șir lung de litere. Aceste litere trebuie citite de celulă pentru a ști cum să funcționeze. Dacă celulele noastre sunt expuse la lucruri care dăunează ADN-ului și duc la o schimbare în secvența de litere din ADN-ul nostru, apare o mutație.



Simona Giunta: Orice celulă din corp are potențialul de a deveni maligna. Cancerul provine din mutații în ADN-ul unei celule. Corpul nostru este alcătuit din celule și toate conțin același ADN, care poate fi comparat cu un șir lung de litere. Aceste litere trebuie citite de celulă pentru a ști cum să funcționeze. Dacă celulele noastre sunt expuse la lucruri care dăunează ADN-ului și duc la o schimbare în secvența de litere din ADN-ul nostru, apare o mutație.

Amprenta genetica pentru cancer - componentele unui cromozom și o genă, ilustrează și translocarea, care cauzează unele tipuri de cancer.



De obicei, o celulă canceroasă suferă mai multe mutații înainte de a deveni un cancer. Mutațiile sunt propagate, deoarece celula se divizează și se transmite celulelor fiice. Celulele din organism care se divizează cel mai mult sunt mai predispuse la cancer deoarece o celulă deteriorată poate da naștere la multe celule fiice afectate și poate forma o tumoare. Celulele cardiace nu se divid pentru a face celule noi decât dacă există o leziune, așa că nu avem cancer de inimă. În schimb, cancerele cum ar fi de sân, colon și piele, printre altele, sunt comune, deoarece majoritatea celulelor din aceste țesuturi se înlocuiesc tot timpul.



Celulele canceroase se divid necontrolat, intr-un proces continuu. Pare ca sunt nemuritoare sau, cel putin, dificil de ucis.



Simona Giunta: Celulele canceroase nu sunt nemuritoare, de aceea chimioterapia și alte intervenții clinice sunt capabile să omoare celulele canceroase. Cu toate acestea, celulele canceroase pot să obțină tot mai multe mutații pentru a scăpa de uciderea prin chimioterapie și alte tratamente, devenind astfel nemuritoare.



Ce putem face pentru a preveni cancerul? Avem vreo putere asupra celulelor canceroase?



Simona Giunta: Într-o oarecare măsură, putem limita deterioarea ADN-ului care se datorează multor factori, din interiorul și din afara corpului nostru. Putem controla expunerea la multe substanțe chimice și agenți care dăunează ADN-ului, cum ar fi lumina UV, raze X, carcinogeni din alimente, poluare etc. Celula în sine produce de asemenea radicali liberi care dăunează ADN-ului.







Odată ce o celulă devine canceroasă datorită mutațiilor suferite, din păcate, nu putem ști până când acea celulă nu s-a divizat suficient timp pentru a forma un cancer, adică o masă de celule mutante. Avem mari șanse de reusita atunci când cancerul este descoperit devreme, înainte de a se răspândi în alte țesuturi din organism și poate fi îndepărtat prin intervenție chirurgicală.



Cum se apără corpul nostru? La inceput, sistemul imunitar poate recunoaste aceste celule si incearca sa le omoare. Dar ce se întâmplă în continuare?



Simona Giunta: Acesta este un domeniu foarte important de cercetare care s-a dezvoltat enorm în ultimul deceniu, cu scopul final de a permite sistemului nostru imunitar să lupte împotriva cancerului. Este un proces foarte complex, dar celulele canceroase sunt adesea capabile să se sustragă sistemului imunitar. Fac asta pentru că obțin o mutație in ADN-ul lor și, ca rezultat, devin "invizibile" pentru sistemul imunitar sau trimit sistemului imunitar un semnal "nu mă mânca".





Celule T care inconjoara si ataca celula canceroasa



În timp ce celulele canceroase pot parea foarte inteligente, de fapt, ele nu sunt deloc inteligente. Ele doar sunt selectate pentru a supraviețui. Odată ce ai o celulă de cancer mutantă care se divide, multe dintre celule vor muri sau vor fi ucise cu ușurință sau mâncate de macrofage. Cu toate acestea, câteva celule care au suferit mutații pentru a evita uciderea vor supraviețui și vor face descendenți care pot "rezista". Cancerul apare dupa multe runde de cantități mari de celule care mor, sufera mutații care le permit câtorva să supraviețuiască și din nou diviziune. De aceea, tratarea cancerului este o provocare dificilă pentru domeniul științific. Deoarece înainte de a ști că este chiar cancer, celulele au fost deja selectate pentru a scăpa. Cu toate acestea, am făcut progrese uriașe în înțelegerea cancerului, iar mortalitatea din majoritatea cancerelor continuă să scadă.



Context



Americanul James Allison și japonezul Tasuku Honjo au câștigat premiul Nobel pentru Medicină din 2018 pentru descoperiri revolutionare in tratamentul cancerului, mai exact cum sa manipulezi sistemul imunitar pentru a lupta împotriva cancerului. Ei s-au concentrat asupra proteinelor care acționează ca frâne asupra sistemului imunitar - împiedicând celulele imune principale ale corpului, cunoscute sub numele de celule T, să atace eficient tumorile.



Allison, profesor la Universitatea din Texas MD Anderson Cancer Center, a lucrat cu o proteină cunoscută sub numele de CTLA-4 si Honjo, profesor la Universitatea din Kyoto, a descoperit separat o a doua proteină numită PD-1 și a constatat că a acționat și ea ca o frână a sistemului imunitar, dar cu un mecanism diferit.



Simona Giunta - Bio



Dr. Simona Giunta este cercetător la Universitatea Rockefeller din New York, unde se ocupă de proiecte privind tehnologiile ADN și cromozomiale, radiațiile, repararea leziunilor ADN și dezvoltarea cancerului. Dr. Giunta este consilier științific pentru politicile și educația STEM din New York, antreprenor social și susținător al cunoașterii științifice. Ea deține funcții de conducere executive în calitate de Director al Grupului Știință Comunicare și Media la Universitatea Rockefeller si președinte si fondator al Know Science, Inc.